TÜGVA'nın düzenlediği ''Türkiye Münazara Yarışması'' başladı

TÜGVA Genel Merkezi'nde yarışmaya ilişkin yapılan tanıtım programında konuşan Genel Başkanı İbrahim Beşinci, eğitimde fırsat eşitliği için ülkenin dört bir tarafında karşılıksız hizmet üretmeye çalışan en büyük gençlik hareketlerinden biri olduklarını söyledi.

Ayağı yere sağlam basan entelektüel gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Beşinci, "Bütün projelerimizi, faaliyetlerimizi bu minvalde hazırlıyoruz. Stratejimizi, programımızı bu amaç doğrultusunda oluşturuyoruz. Bu noktada tabii ki bizler, tüm bu projeleri yaparken fiziksel, ruhsal birçok gelişimi de gözeterek yapıyoruz. Entelektüel gençler yetişsin derken, belki de bunun için en güçlü projelerden bir tanesi Türkiye Münazara Yarışması olacaktır." dedi.

Bilgiye ulaşmanın ve kendini geliştirmenin önemine vurgu yapan Beşinci, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Biz istiyoruz ki daha fazla okuyalım, daha fazla gelişelim. Çünkü şu yüzyılın en önemli gücü bilgidir. Biz bunu biliyoruz, anlıyoruz, idrak ediyoruz. Bunun için de aslında başkaldırıyoruz. Ne diyoruz? Bu köklü medeniyetin, bu zengin toprakların, fakir çocukları olmayı kabul etmiyoruz. Bunu derken tabii ki bilgi olarak fakirlikten bahsediyorum, üç-beş kağıt parçasından değil. Dolayısıyla, evet okuyacağız, kendimizi geliştireceğiz, sözümüzü güçlendireceğiz. Sonrasında sözümüzle hitabetimizi birleştireceğiz ve bunları tartışacağız. Fikirlerimizi çarpıştıracağız ve inşallah fikrimizi, düşüncemizi haklı olduğumuz davayı, tüm dünyaya haykıracağız."

Programda konuşan eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da TÜGVA'nın, medeniyeti yeniden ihya ve inşa edecek gençleri yetiştirmek üzere kurulan bir vakıf olduğunu söyledi.

İsrail'in Filistin'i, Gazze'yi yok etmek için harekete geçtiğini ancak bütün dünyanın Filistin ve Gazze ile birleştiğini ifade eden Malkoç, "İnsanlık uyanıyor. Bu uyanışın öncüsü sizler olacaksınız. Dünyanın merhamete, şefkate, adalete dayalı, insan haklarına saygılı bir medeniyete ihtiyacı var. İşte bu medeniyet Türkiye öncülüğünde gerçekleşecek. Bu medeniyet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ihya ve inşa olacaktır." dedi.

Gençlerin sadece Türkiye'nin değil, Türk ve İslam dünyasının, hatta insanlığın umudu ve geleceği olduğunu vurgulayan Malkoç, "Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür diye haykırıyor. Onu cesaretiyle tanıyoruz ama bu cesaretin Türkiye Gençlik Vakfı'ndan ve siz gençlerden geldiğini de burada gördüm. Biz bu coğrafyayı bin yıl adaletle yönettik, şimdi de aynı adalet ve merhametle yeni bir medeniyete Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyoruz. Yolumuz, bahtımız açık olsun, istikametimiz hak ve adalet üzerine olsun, 21 yüzyıl Türkiye Yüzyılı olsun." ifadelerini kullandı.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen, bu organizasyonu 4 bin takımla yapacaklarının altını çizerek, yarışmaya ilişkin şunları söyledi:

"Bugün dünyada en büyük münazara yarışmaları 300, 400 takımla düzenlenmektedir ama biz bu rakamı katlayarak tarihin en büyük münazara organizasyonunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonumuz 8 ay sürecek, eğitimlerle kendimizi geliştireceğiz. Bölge şampiyonalarında fikirlerimizi özgüvenle savunacağız ve Türkiye'nin 10 bölgesinden çıkacak birinci takımlar, büyük finalde şampiyonluk için kıyasıya yarışacak."

Projeye destek veren Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Genel Müdürü Osman Hazır da 4 bin takımla yapılacak münazara yarışmasının büyüklüğüne dikkati çekti.

Hazır, "Gençlik dönemlerimiz münazaralarla şekillenmişti. Savunduğumuz değerleri, münazaraların bize kattığı güçle savunmayı alışkanlık edinmiş bir gençlikten geliyoruz." şeklinde konuştu.

Projeye destek veren Bahçeşehir Okulları Genel Müdürü Özlem Koç ise öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Geleceğimiz olan gençlerimizin böyle bir münazara yarışmasında fikirlerini ve değerlerini ortaya koyacak olması ve bu sürecin ilk günü olan bu lansman gününde Bahçeşehir Koleji ailesi olarak sizlerin yanında olmaktan onur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitimin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığına işaret eden Koç, "Gençlerimizi akademik bilgi ve etkinliklerle donatmak kadar, milli, manevi ve evrensel değerlerle yoğrulmuş, kendisine ve topluma fayda yaratacak, merhametli, etik, sorumlu, erdemli bireyler olarak yetiştirmek her şeyden daha önemli." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından tanıtım amacıyla "İnsanlar kendini bir davaya adamalıdır, adamamalıdır" konulu bir parlamenter münazara maçı yapıldı.

ÖDÜLLER

Türkiye genelinde 10 bölgede yapılacak Türkiye Münazara Yarışması'nda, 2'şerli olmak üzere 4 bin takım yarışacak. Yarışma, 8 Haziran 2026'da Türkiye Finali ile son bulacak.

"Sözler çarpışsın, fikirler yarışsın" sloganıyla hayata geçirilen yarışmada, bölge birincisi takımlara 8'er bin, bölge finallerinde en iyi konuşmacının her birine 2'şer bin, Türkiye birincisi olan takıma da 100 bin lira ödül verilecek.

Toplamda 200 bin lira ödülün verileceği yarışmada, Türkiye şampiyonu olan takımın üyeleri, anne ve babalarıyla birlikte umre ziyaretiyle de ödüllendirilecek.