TÜGVA'nın yaz okuluna giden öğrenciler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde buluştu

İstanbul'un 39 ilçesindeki 208 ortaokuldan yaklaşık 7 bin öğrencinin katıldığı buluşma, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Buluşmada öğle vakti kılınan namazın ardından dualar edildi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya'da yaz okuluna katılan öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bugün çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Beşinci, "Binlerce gencimiz Ayasofya'ya akın etti. 7 bin gencimizle burada saflarda namazlara durduk, ibadetlerimizi yaptık, dualarımızı ettik." dedi.

Ayasofya'nın bir fetih nişanesi olduğunu vurgulayan Beşinci, şöyle konuştu:

"Bazı devletler için, bazı milletler için sembol eserler vardır. Ayasofya bizim için de odur. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği bir hedeftir. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Aslında önemli bir manifestodur. Bu gençlik bunu hedef olarak aldı ve kabul etti. Bu doğrultuda yazacaklar, çizecekler. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı'nda, oranın özgürlüğü için çalışacaklar."

Beşinci, TÜGVA'nın yaz okullarına vatandaşların çok teveccüh gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"210 bin öğrencimizi ağırladık. Farklı etkinliklerde buluştuk. Tarihi geziler yaptık, kültürel bilincimizi artırdık. Yine Ayasofya bunlardan bir tanesi oldu. Buradaki atmosferi, heyecanı, coşkuyu anlatmam gerekirse, kelimelere sığdıramam. 'Bu gençlik nereye gidiyor?' sorusunun cevabı. Hani büyükler hep sorar ya, cevabı bence Ayasofya'da saklı. Burada çok farklı bir anlam, çok farklı bir mana var. Kötülerin sesi yüksek çıktığı için iyilere galebe çalmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz."

- "AYASOFYA'NIN AÇILMASINI SAĞLADIĞI İÇİN CUMHURBAŞKANI'MIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ömer Marangoz, yaz okulunda Kur'an eğitimi alarak spor yaptıklarını belirterek, "Gerçekten benim için çok eğitici, çok güzel oldu. Katıldığım için çok memnun oldum. İyi ki katılmışım. Bugün de Ayasofya gezimiz oldu. Bu, Ayasofya'ya üçüncü gelişim. Burası çok güzel bir yer, gerçekten tarihi olduğunu belli eden bir yer. Ayasofya'yı çok seviyorum. TÜGVA'ya da böyle bir şey yaptığı için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Berat Badır Alkan da yaz okulunda futbol oynadığını, yüzme öğrendiğini, Kur'an-ı Kerim öğrenerek kendini geliştirdiğini söyledi.

Mehmet Emir Üstün ise çok güzel etkinlikler yaptıklarını, Ayasofya'da dua edip namaz kıldıklarını, yaz okulundan çok memnun kaldığını ifade etti.

Muhammed Yasir Deniz, yaz okulunda Hazreti Muhammed'in hayatıyla birlikte Kur'an-ı Kerim'i tecvitli okumayı öğrendiğini anlatarak, "Ayasofya'nın açılmasını sağladığı için Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. TÜGVA'ya da böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ediyorum." dedi.

Fatma Zehra Aslan da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tiyatroya gittik, yüzme kursuna gittik. Kur'an öğrendik. Çok güzel etkinlikler. TÜGVA'yı çok seviyorum. Bundan sonra hep TÜGVA'ya geleceğim. Ayasofya'yı çok seviyorum, burada namaz kıldık." ifadelerini kullandı.

- TÜGVA YAZ OKULLARINA 81 İLDE 210 BİN ÖĞRENCİ KATILDI

Türkiye genelinde bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen ve 81 il 605 ilçede 210 bin gencin katılımıyla düzenlenen yaz okulu projesi, eğlenceli etkinlikler ve öğretici derslerle devam ediyor.

Ücretsiz olan yaz okulunda, bu yıl 83 bin öğrenci Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Gençlere birlik ve beraberlik duygularını aşılamayı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen TÜGVA Yaz Okulu, İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarına yapılan eğitim gezileriyle de çok yönlü eğitim faaliyeti gerçekleştiriyor.