İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TÜGVA'ya yönelik montajlı algı operasyonu… Arkasından PKK destekli medya çıktı
Güncel

TÜGVA'ya yönelik montajlı algı operasyonu… Arkasından PKK destekli medya çıktı

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulan sahte içerikler ve montaj paylaşımlara tepki gösterdi. Beşinci, “Yargı, bu içeriklerin üçüncü kişilerce üretildiğini tespit etti; fail cezalandırıldı. Vakfımıza yönelik iftiralar alçaklıktır, hesabını hukuk önünde soracağız.” dedi. Öte yandan söz konusu yürütülen kara propagandaların ardından PKK destekli medya ve firari isimlerin olduğu ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ1 Kasım 2025 Cumartesi 22:05 - Güncelleme:
TÜGVA'ya yönelik montajlı algı operasyonu… Arkasından PKK destekli medya çıktı
ABONE OL

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yeniden hedefte. PKK yanlısı yayınlarıyla bilinen Serdar Akinan, geçmişte yargı kararlarıyla sahte olduğu tespit edilen içerikleri yeniden paylaşarak algı operasyonuna soyundu.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci

TÜGVA Başkanı Beşinci, Akinan'ın servis ettiği mesaj ve belgelerin mahkeme kararıyla "montaj" olduğunun kesinleştiğini hatırlattı. Beşinci, "Bu iftiralar, yurt dışında firari durumda bulunan kişiler eliyle tekrar gündeme getirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Vakfa yönelik saldırıların bilinçli ve planlı bir itibarsızlaştırma kampanyası olduğunu belirten Beşinci, "Yerli ve milli bir gençlik yetiştirme mücadelemizden rahatsız olanlar, sosyal medya üzerinden kara propaganda yürütüyor. Ancak biz haklıyız, doğruyuz ve asla geri adım atmayacağız." dedi.

"İTHAMLAR ALÇAKLIKTIR, HUKUK ÖNÜNDE HESABINI VERECEKLER"

"Vakfımıza yöneltilen ithamlar en hafif tabiriyle alçaklıktır." diyerek sert tepki gösteren Beşinci, Yargı tarafından incelenen ve montaj olduğu tespit edilen içeriklerle TÜGVA'yı hedef alan çevrelerin terör örgütleriyle bağlantılı kişiler tarafından yönlendirildiğini vurguladı.

"Bu saldırılar ne bizi yıldırabilir ne de yolumuzdan döndürebilir. Türk gençliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

TÜGVA, karalama kampanyalarına karşı hukuki süreci sonuna kadar sürdürecek.

Beşinci, "İftiralarla mücadelemiz hukuk çerçevesinde sürecek. Marjinal grupların, terör suçlularının maşası olmayan tüm basın mensuplarımıza kapımız açıktır." diyerek açıklamasını tamamladı.

TÜGVA'nın düzenlediği "Türkiye Münazara Yarışması" başladı

Binlerce genç TÜGVA ile sabah namazında buluştu
  • TÜGVA
  • algı operasyonu
  • ibrahim beşinci

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.