Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yeniden hedefte. PKK yanlısı yayınlarıyla bilinen Serdar Akinan, geçmişte yargı kararlarıyla sahte olduğu tespit edilen içerikleri yeniden paylaşarak algı operasyonuna soyundu.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci

TÜGVA Başkanı Beşinci, Akinan'ın servis ettiği mesaj ve belgelerin mahkeme kararıyla "montaj" olduğunun kesinleştiğini hatırlattı. Beşinci, "Bu iftiralar, yurt dışında firari durumda bulunan kişiler eliyle tekrar gündeme getirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Vakfa yönelik saldırıların bilinçli ve planlı bir itibarsızlaştırma kampanyası olduğunu belirten Beşinci, "Yerli ve milli bir gençlik yetiştirme mücadelemizden rahatsız olanlar, sosyal medya üzerinden kara propaganda yürütüyor. Ancak biz haklıyız, doğruyuz ve asla geri adım atmayacağız." dedi.

"İTHAMLAR ALÇAKLIKTIR, HUKUK ÖNÜNDE HESABINI VERECEKLER"

"Vakfımıza yöneltilen ithamlar en hafif tabiriyle alçaklıktır." diyerek sert tepki gösteren Beşinci, Yargı tarafından incelenen ve montaj olduğu tespit edilen içeriklerle TÜGVA'yı hedef alan çevrelerin terör örgütleriyle bağlantılı kişiler tarafından yönlendirildiğini vurguladı.

"Bu saldırılar ne bizi yıldırabilir ne de yolumuzdan döndürebilir. Türk gençliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkında 2021–2022 yıllarında gündeme getirilen ve kesinleşen yargı kararları ile sahteliği tasdiklenen mesajlar/görseller maksatlı şekilde sosyal medya üzerinden yeniden dolaşıma sokulmuştur.



Yargılama safahatında mahkemece yaptırılan uzman... — İbrahim Beşinci (@ibrahim_besinci) November 1, 2025

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

TÜGVA, karalama kampanyalarına karşı hukuki süreci sonuna kadar sürdürecek.

Beşinci, "İftiralarla mücadelemiz hukuk çerçevesinde sürecek. Marjinal grupların, terör suçlularının maşası olmayan tüm basın mensuplarımıza kapımız açıktır." diyerek açıklamasını tamamladı.

