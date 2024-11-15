İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2024 Cuma / 14 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4268
  • EURO
    36,3925
  • ALTIN
    2836.89
  • BIST100
    9457.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TÜİK, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı
Güncel

TÜİK, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı

Ücretli çalışan sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

AA15 Kasım 2024 Cuma 10:19 - Güncelleme:
TÜİK, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 2,7 artarak 15 milyon 973 bin 744 kişiye yükseldi. Bu sayı geçen yıl eylülde 15 milyon 550 bin 366 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Eylülde ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azalırken inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4 artış kaydetti.

Aynı ayda ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,4 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde aylık bazda 0,2 arttı.

  • ücretli çalışan
  • artış
  • eylül

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.