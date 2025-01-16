İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2025 Perşembe / 17 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4666
  • EURO
    36,6474
  • ALTIN
    3078.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TÜİK geçen yılın aralık ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı
Güncel

TÜİK geçen yılın aralık ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 0,39 azalırken 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 37,01 yükseldi.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
TÜİK geçen yılın aralık ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,39 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 46,9 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,16 artış görülürken balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,17, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalış kayıtlara geçti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 1,68, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler yüzde 0,77 artarken çok yıllık bitkisel ürünler yüzde 5,87 azaldı.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 212,94 ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 6,49 azalışla yağlı meyveler olarak hesaplandı.

  • Tarım ÜFE
  • Üretici Fiyat Endeksi
  • Tarım Ürünleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.