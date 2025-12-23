İSTANBUL 13°C / 8°C
Güncel

TÜİK, ''Teknogirişim Araştırması, 2024'' bültenini yarın yayımlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Teknogirişim Araştırması, 2024' bültenini yarın yayımlayacağını bildirdi.

23 Aralık 2025 Salı 13:10
TÜİK, ''Teknogirişim Araştırması, 2024'' bültenini yarın yayımlayacak
ABONE OL

Kurum tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de kurulmuş KOBİ statüsünde ve teknoloji ile yenilik odaklı faaliyet gösteren teknogirişimlerin, ölçeklenebilir iş modelleriyle yüksek katma değer üretme, ekonomik ve toplumsal fayda sağlama potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Söz konusu girişimlerin ulusal yenilik kapasitesine katkısının izlenmesinin önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekosistemin güçlendirilmesine yönelik politika süreçlerinin desteklenmesi amacıyla güncel ve kapsamlı istatistiksel bilgilere ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda TÜİK tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle nihai hale getirilen 'Teknogirişim Araştırması, 2024' haber bülteni, 24 Aralık'ta saat 10.00'da yayımlanacak."

  • TÜİK
  • Teknogirişim Araştırması
  • 2024 Bülteni

