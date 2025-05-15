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TÜİK verileri açıkladı: Yaşlı nüfusun en yoğun olduğu il belli oldu

TÜİK'in yayımladığı 'İstatistiklerle Aile 2024' bültenine göre, Türkiye genelinde hanehalkı büyüklüğü ortalama 3,11 kişi olurken, Sinop 2,61 kişiyle en düşük hanehalkı büyüklüğüne sahip il olarak öne çıktı. Sinop, yaşlı nüfusun en yoğun olduğu il olarak da dikkat çekiyor.

İHA15 Mayıs 2025 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
TÜİK verileri açıkladı: Yaşlı nüfusun en yoğun olduğu il belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, İstatistiklerle Aile 2024 haber bültenini yayımladı. Verilere göre Türkiye genelinde ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,11 kişi olurken, Sinop'ta bu oran 2,61 kişi olarak belirlendi. Sinop, yaşlı nüfusun hanelerde en yoğun bulunduğu il oldu.

TÜİK verilerine göre Sinop'ta 2008 yılında 3,40 olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, yıllar içinde azalarak 2024 yılında 2,61'e düştü. 2024 yılı itibarıyla il genelinde toplam 83 bin 72 hane bulunduğu açıklanırken, bu hanelerin 22 bin 209'unun tek kişilik olduğu belirtildi. 2016 yılında yüzde 21,7 olan tek kişilik hane oranı, 2024'te yüzde 26,7'ye yükseldi. Bu oranla Sinop, tek kişilik hane oranında Türkiye genelinde 6. sırada yer aldı.

HER 10 HANEDEN 4'ÜNDE YAŞLI BİREY VAR

Sinop'ta 48 bin 5 hane yalnızca bir çekirdek aileden oluşurken, 10 bin 771 hane ise en az bir çekirdek aile ve diğer bireylerden oluştu. 65 yaş ve üzeri bireylerin en az birinin bulunduğu hane sayısı ise 33 bin 684 olarak kayıtlara geçti. Bu da hanelerin yüzde 40,5'inde yaşlı birey bulunduğunu gösteriyor. Sinop, bu oranla Türkiye'de en az bir yaşlı birey bulunan hane oranının en yüksek olduğu il oldu.

AKRABA EVLİLİKLERİNDE DÜŞÜŞ

2024 yılı itibarıyla Sinop'ta toplam 121 bin 409 evli birey bulunurken, bunların 6 bin 299'unu (yüzde 5,2) akraba evliliği yapanlar oluşturdu. 2024 yılında gerçekleşen bin 300 evliliğin 20'si (yüzde 1,5) akraba evliliği olarak kayıtlara geçti.

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