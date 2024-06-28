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TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 5,5 milyonu aştı

Motosiklet kullanımı, havaların ısınması, kullanıcısına zaman ve yakıt tasarrufu sağlaması ile artan kurye hizmetlerinin etkisiyle yaygınlaşırken, ülkedeki motosiklet sayısı mayıs ayı itibarıyla ilk kez 5,5 milyonu aştı.

AA28 Haziran 2024 Cuma 11:08 - Güncelleme:
TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 5,5 milyonu aştı
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AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği verilere göre, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısındaki artış trendi, yılın ilk 5 ayında da devam etti.

Motosiklet kullanımı, havaların ısınması, kullanıcısına zaman ve yakıt tasarrufu sağlaması ile artan kurye hizmetlerinin etkisiyle yaygınlaşıyor.

Yılın ilk ayında 60 bin 229 motosikletin trafiğe kaydı yapılırken, bu sayı şubatta 84 bin 611'e çıktı. Takip eden aylarda 100 bin sınırını geçen aylık satışlar, martta 103 bin 121'e, nisanda 106 bin 634'e ve mayıs ayında da 111 bin 314'e yükseldi.

Trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı ocak-mayıs döneminde de 465 bin 909 oldu. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 336 bin 993 seviyesindeydi. Böylece ilk 5 ayda trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı yıllık bazda yüzde 38 arttı.

Satışlardaki bu artışın etkisiyle ülkedeki motosiklet sayısı 5 milyon 538 bin 99'a ulaştı.

"YAZ AYLARINDA MOTOSİKLET SATIŞLARI ZİRVE YAPABİLİR"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, son yıllarda değişen ekonomik ve sosyal şartların etkisiyle Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de motosiklet kullanımının arttığına işaret etti.

Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi motosiklet kullanımının artacağını öngördüklerini aktaran Uçar, "Motosiklet pazarı gittikçe büyüyor, 2024'ün sonunda trafiğe kayıtlı motosiklet sayısının 6 milyona ulaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Uçar, özellikle yaz mevsiminde motosiklet kullanım eğiliminin arttığını belirterek, haziran, temmuz ve ağustos aylarında motosiklet satışlarının zirve yapabileceğine dikkati çekti.

Motosiklet sayısındaki artışın beraberinde bazı olumsuzluklar getirebildiğini beirten Uçar, şunları kaydetti:

"Ekonomik olarak daha uygun şartlarda ulaşım sağlaması, ticari hayata katkısı, insanların hobi ve spor amaçlı kullanması, motosiklet kullanımında artışa sebep oluyor. Motosiklet kazalarında da buna paralel artış oluyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak ilgili Bakanlıkların ve Emniyet Genel Müdürlüğünün gerekli düzenlemeleri yapmalarını talep ediyoruz. Motosiklet artışına paralel olarak eğitim, eğitmen ve bilinçli sürücü sayısının da aynı oranda artması gerekiyor. Federasyon olarak motosiklet konusunda sürücüleri bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere hız vereceğiz. Sürücülerin daha güvenli yolculuk yapmasına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz."

Bu yıl ve geçen yılın ilk 5 ayda trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak40.58160.229
Şubat36.72084.611
Mart77.159103.121
Nisan81.105106.634
Mayıs101.428111.314
Ara toplam 5 aylık336.993465.909
Toplam (yıllık)5.079.3965.538.099

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