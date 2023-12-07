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TÜİK yarın açıklayacak! Çalışmalar tamamlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016-2021 sonuçlarını içerecek şekilde 'Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri 2021' haber bülteninin 8 Aralık Cuma günü yayımlanacağını bildirdi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 12:27 - Güncelleme:
TÜİK yarın açıklayacak! Çalışmalar tamamlandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016-2021 sonuçlarını içerecek şekilde "Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri 2021" haber bülteninin 8 Aralık Cuma günü yayımlanacağını bildirdi.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2016-2021 referans yılları için "Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri"nin derleme çalışmaları tamamlandı.

Söz konusu veriler, Türkiye'de yerleşik olup yabancı kontrolünde bulunan girişimlere ait bilgileri içeriyor.

İlgili istatistikler, idari ve diğer kaynaklar kullanılarak doğrudan veya dolaylı olarak yabancı kontrolünde olduğu tespit edilen girişimlerin "Yapısal İş İstatistikleri" göstergeleri kullanılarak derleniyor.

Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nde yer almayan "Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri 2021" haber bülteni, 2016-2021 sonuçlarını içerecek şekilde yarın saat 10.00'da yayımlanacak.

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