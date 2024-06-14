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''TÜİK'in yayımladığı vefat sayısı ile İçişleri Bakanlığı verileri uyuşmuyor'' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), depremde ölenlerin sayısına ilişkin TÜİK ile İçişleri Bakanlığı verilerinin uyuşmadığı iddiasını yalanladı.

AA14 Haziran 2024 Cuma 16:36 - Güncelleme:
''TÜİK'in yayımladığı vefat sayısı ile İçişleri Bakanlığı verileri uyuşmuyor'' iddiasına yalanlama
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DMM, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin ortaya atılan, "TÜİK'in yayımladığı vefat sayısı ile İçişleri Bakanlığı verileri uyuşmuyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, 14 Haziran'da TÜİK tarafından yayımlanan bültende, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 784 olarak açıklandığı, Türk vatandaşı olmayanların istatistiğe dahil edilmediği belirtildi.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 537 olduğu kaydedilen açıklamada, "Açıklanan bu sayı içerisinde deprem anında ülkemizde çeşitli sebeplerle bulunan (geçici koruma, misafir, turist vs.) ve ikametgahı Türkiye olmayan kişiler de bulunmaktadır. Dolayısıyla depremde hayatını kaybedenlerin sayısı konusunda, İçişleri Bakanlığının verileri ve TÜİK'in açıkladığı istatistikler arasında herhangi bir uyuşmazlık söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

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