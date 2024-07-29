İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2024 Pazartesi / 23 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9841
  • EURO
    35,8509
  • ALTIN
    2536.73
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatandaşı mağdur eden e-ticaret sitelerine geçit yok! 40 firmaya ceza yağdı
Güncel

Vatandaşı mağdur eden e-ticaret sitelerine geçit yok! 40 firmaya ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı tüketicileri mağdur eden e-ticaret firmalarına geçit vermiyor. 2024 yılının ilk yarısında 40 firma için 230 milyon TL idari para cezası uygulandı.

IHA29 Temmuz 2024 Pazartesi 09:16 - Güncelleme:
Vatandaşı mağdur eden e-ticaret sitelerine geçit yok! 40 firmaya ceza yağdı
ABONE OL

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Perakende ticarette giderek payı ve önemi artmakta olan mesafeli satışlar, kolay, çabuk ve pratik bir alışveriş metodu olması dolayısıyla bir yandan tüketiciler için vazgeçilmez hale gelirken diğer yandan bu tür alışverişlerde sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanının olmaması ve satıcı ile yüz yüze iletişim kurulmaması tüketicileri istismara karşı daha zayıf hale getirmektedir. Bu nedenle, bu alışverişlerde tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmeleri ile sözleşmeden cayma ve ürün teslime ilişkin hakları büyük önem arz etmekte olup bu hususlar Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alınmıştır" denildi.

2024 yılı içerisinde Bakanlığa iletilen tüketici başvuruları doğrultusunda tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasını teminen başta tüketicinin bilgisi ve onayı olmaksızın ürünün stokta bulunmadığı gerekçesiyle yapılan sipariş iptalleri, satın alınan ürünlerin mevzuatta belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi ve bu sürelere uyulmaması nedeniyle tüketiciler tarafından feshedilen sözleşmelere ilişkin bedel iadesinin süresi içerisinde yapılmaması konuları olmak üzere tüketici mağduriyetlerinin yoğunlaştığı hususlarda inceleme ve denetimler yapıldığı vurgulanarak bu kapsamda; 2024 yılında denetlenen 42 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 40 firma hakkında yaklaşık 230 milyon Türk lirası idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bununla beraber 7 firmanın faaliyetlerinin ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 157'nci ve 158'inci maddelerinde yer alan dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmelerini teminen inceleme raporlarına ek olarak 7 adet soruşturma raporu hazırlanarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiştir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesine için Bakanlığımızca 6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde etkin, yoğun ve yaygın denetimler yapılmaya devam edilecektir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.