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Tükiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşleri sürüyor

Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor.

DHA5 Aralık 2024 Perşembe 13:40 - Güncelleme:
Tükiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
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Çoğunluğu Halepli olan Suriyeliler, çuval ve bavullara doldurdukları eşyalarıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada pasaport ve diğer yasal işlemlerini yaptıran Suriyeliler, memleketlerine gitmek için sınır kapısından geçiş yapıyor.

İstanbul'da yaşayan Halepli Muhammed Salih, "5 yıldan bu yana İstanbul'daydım. Mesleğim terzilik, şimdi Halep'e gidiyorum. Orada yakınlarım var. İnşallah Halep daha iyi olacak" dedi.

Konya'dan geldiğini belirten Mahmut Hammadi ise yıllar sonra memleketi Halep'e gittiğini söyledi.

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