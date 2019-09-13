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Tülin Beygirci katili kim? Tülin Beygirci Müge Anlı son dakika gelişmesi!

Tülin Beygirci katili kim? Tülin Beygirci Müge Anlı son dakika gelişmesi var mı? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde evinde 50 bıçak darbesi ile öldürülen Tülin Beygirci'nin katili öz oğlu çıktı. Katil zanlısının, cinayetin namus yüzünden başka birisi tarafından işlendiği izlenimi vermek için evdeki bir aynaya kanla 'Mahallenin de onuru var' yazdığı da ortaya çıktı. Müge Anlı Tülin Beygirci olayı hakkında tüm detaylar haberimizde...

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Tülin Beygirci katili kim? Tülin Beygirci Müge Anlı son dakika gelişmesi nedir? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi, 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay yerinde delil olarak sadece üzerine kan ile "Bu mahallenin onuru var" yazılan elbise dolabını incelemeye alan polis kadının katilinin üniversite öğrencisi öz oğlu olduğunu tespit etti. Tülin Beygirci olayı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. 
 
TÜLİN BEYGİRCİ MÜGE ANLI SON DAKİKA GELİŞMESİ!
 
Gemlik Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 yıl önce eşinden boşanan evinde öldürülmüş halde bulunan Tülin Beygirci'nin (48) evinin çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.
 
Son birkaç günde eve giren kişilerin ifadelerine başvuran polis, kamera kayıtlarında görülen kadının oğlu Berke K'nin (24), Denizli'de üniversite öğrencisi olduğunu tespit etti.
 
Berke K'ye telefonla ulaşan polisler, annesinin vefat ettiğini, cenazesini Adli Tıp Kurumundan teslim alması için Bursa'ya gelmesi gerektiğini söyledi.
 
Bu kişinin konuşmalarından şüphelenen polis, kaçma ihtimaline karşı Denizli'den bineceği otobüsü de takibe aldı.
 
Ekipler, zanlıyı Bursa'da otogarda polis aracına bindirip Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.
 

 
OKULU UZAYINCA YÜKSEK LİSANS YALANI UYDURMUŞ
 
Gözaltına alınan Berke K'nin, polise verdiği ifadede annesini öldürdüğünü itiraf ettiği, yaz tatili boyunca Gemlik'te aynı evde kaldıklarını ve aralarında zaman zaman tartışma çıktığını anlattığı belirtildi.
 
Bazı derslerden kaldığı için okulu uzayan şüphelinin, bunu gizlemek için annesine "yüksek lisans yapacağım" yalanını söylediği öğrenildi. Bu yalana inanan kadının Denizli'ye oğlunun yanına taşınmayı planladığı, Berke K'nin de yalanı ortaya çıkacağı için kendini baskı altında hissettiğini dile getirdiği ifade edildi.
 

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