  • Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Takılması zorunlu oldu
Güncel

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Takılması zorunlu oldu

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sürücüler için kamera ve takip sistemi zorunlu hale geldi.

19 Ağustos 2025 Salı 09:45
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Takılması zorunlu oldu
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikteki değişiklikte, araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı kapsamda yer alan ve değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa tescil edilecek taşıtlarda ilk tescil sırasında zorunlu olacak.

Daha önce tescil edilen araçlarda ise bu şart belli tarihlere kadar zorunlu olmayacak.

2025-2023 model araçlar için 1 Ocak 2026, 2022-2018 model araçlar için 1 Ocak 2027, 2017 ve daha eski model araçlar için ise 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar söz konusu zorunluluk uygulanmayacak.

Düzenleme yönetmeliğin C hususiyetleri listesindeki araçlar için geçerli olacak.

18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında tescil edilmiş veya edilecek, eski yönetmeliğe uygun kamera ve kayıt cihazı bulunan okul servislerinde, 31 Aralık 2027 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar yeni düzenlemede belirtilen şartlar aranmayacak.

Araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı için 30 gün süre verildi.

