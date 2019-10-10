Tüm camilerde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazında ülke genelindeki tüm camilerde Fetih Suresi okundu.