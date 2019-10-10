Tüm camilerde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazında ülke genelindeki tüm camilerde Fetih Suresi okundu.
- İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Suriye’nin Kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazından önce yurt genelinde tüm camilerde Fetih Suresi okundu, dualar edildi. Camilere gelen vatandaşlar ellerini semaya kaldırarak harekatın başarılı olması için dua etti.
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