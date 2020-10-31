Tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları yağdı

AA 31 Ekim 2020 Cumartesi 11:04 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 11:26

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayan ve sosyal medya üzerinden mesaj paylaşan çok sayıda ülkenin dışişleri bakanları ile misyon ve misyon şefleri, taziye ve geçmiş olsun dileğinde bulunarak, Türkiye ile dayanışma vurgusu yaptı.

Deprem nedeniyle Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grlic Radman, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Nabeela Tunis, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al Sabah ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov olmak üzere 18 ülkenin dışişleri bakanları Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak destek mesajlarını iletti.

Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader de Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu.



Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Şili Dışişleri Bakanı Andres Allamand, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tulea, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve eski Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli de sosyal medya hesapları üzerinden Çavuşoğlu'na taziye ve destek mesajları gönderdi.

Pakistan, Yunanistan, Suudi Arabistan, Hırvatistan, İspanya, Slovenya, İran, Kosta Rika, Kosova, ABD (Dışişleri Sözcüsü), Belçika, İtalya, Ekvator, Almanya, Norveç, Portekiz, Kolombiya, Afganistan ve Avusturya olmak üzere 19 ülkenin dışişleri bakanlıkları da deprem nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu.



Öte yandan, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Fransa İstanbul Başkonsolosu Oliver Gauvin, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliği, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği, Pakistan'nın Ankara Büyükelçiliği, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg, İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği, Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçiliği, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği ve İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu olmak üzere 14 misyon ve misyon şefi de depreme ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı.

Ayrıca, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi'nin yanı sıra çok sayıda ülkenin devlet başkanları da taziye ve destek mesajlarını iletti.