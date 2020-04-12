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Güncel

Bakan Albayrak: Tüm imkânlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız' dedi.

DHA12 Nisan 2020 Pazar 18:37 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 18:37
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Sayın Bakanım, bu kritik günlerde, şirketlerimizin en az şekilde etkilenmesi için, iş dünyamıza verdiğiniz bu önemli desteklerden dolayı müteşekkiriz" paylaşımını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Tüm imkânlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, büyük ve güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız."

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