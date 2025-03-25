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Tüm karayolları bayrama hazır! 'Turuncu ekipler'' 7/24 esasına göre çalışacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde yaşanabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle karayolu ağında tüm önlemlerin alındığını belirterek, 'En yoğun seyahatin gerçekleştiği karayollarında 'turuncu ekiplerimiz', 7/24 esasına göre, çalışmaya devam edecek.' ifadesini kullandı.

AA25 Mart 2025 Salı 13:10 - Güncelleme:
Tüm karayolları bayrama hazır! 'Turuncu ekipler'' 7/24 esasına göre çalışacak
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Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, bayram nedeniyle karayollarında alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

Bayram tatilinde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu nedeniyle ulusal karayolu ağında tüm önlemlerin alındığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşların huzur içinde seyahat etmeleri için bütün tedbirleri aldık. En yoğun seyahatin gerçekleştiği karayollarında 'turuncu ekiplerimiz', 7/24 esasına göre, çalışmaya devam edecek. Ülke genelinde 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 Yap-İşlet-Devret bakım işletme şefliğinde kesintisiz olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz."

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi'nde, her bayram tatilinde olduğu gibi anlık izleme ve takiplerin yapılacağına işaret ederek, karayolu ağının pek çok önemli noktasında bulunan sensör, kamera ve sistemlerden toplanan sinyal ve verilerin AUS Merkezi üzerinden koordine edildiğini belirtti.

Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu kesimlerde trafik işaretlemelerinin yapıldığını belirten Uraloğlu, daha önce yapılan işaretlemelerin de gözden geçirildiğini, Ramazan Bayramı tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara vereceklerini bildirdi.

- "TRAFİK İŞARETLERİ VE LEVHALARININ KONTROLÜ YAPILDI"

Uraloğlu, karayolu ağının kontrol edilerek trafik işaret levhaları, oto korkuluklar, sinyalizasyon sistemleri ve kenar dikmelerindeki eksiklerin tamamlandığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kirlenen levhaların ve görünürlüğü azalan trafik işaretlerinin görünür olmasını sağladık. Aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek sel sularının taşıt yolundan aştığı sınırlı ve istisnai durumlarda, taşıt yolu kenarına su seviyesinin üzerinde olacak şekilde sık aralıklarla onarım yaklaşım levhaları yerleştirildi. Değişik nedenlerle taşıt yolundaki daralmalarda ise heyelan nedeniyle trafiğe elverişli olmayan kısımlarda onarım yaklaşım levhaları kullanılarak trafik yönlendirilecek."

- "TRAFİK GÜVENLİĞİ HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

Bayram tatilinde vatandaşların huzur içinde seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla alınan önlemlerin yanı sıra sürücülerin de dikkatli olmaları gerektiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Trafik güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri takmak ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamak sizlerin, sevdiklerinizin ve trafikteki diğer insanların güvenliği için hayatidir. Sürücülerin yol yapım, bakım ve onarımının yapıldığı yol kesimlerindeki uyarı levha ve işaret ile işaretçilere uymaları ve belirtilen hız limitini aşmamaları büyük önem taşıyor. Tatil gidiş ve dönüşlerinde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmaları belli güzergahlarda yol kapasitesinin üzerinde trafik yoğunluğu oluşturabilir. Ayrıca vatandaşlarımız ülke genelinde yol durumundaki anlık değişiklikleri KGM resmi internet sitesindeki 'yol durumu' bölümünden takip edebilirler."

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