  Tüm mahalle yerle bir olmuştu... Asrın felaketinden sonra ışıklar yeniden yandı
Güncel

Tüm mahalle yerle bir olmuştu... Asrın felaketinden sonra ışıklar yeniden yandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde tamamen yıkılan Hatay'ın Antakya ilçesindeki Emek Mahallesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarıyla yeniden inşa edilerek modern konutlarla ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

27 Aralık 2025 Cumartesi 09:41
Tüm mahalle yerle bir olmuştu... Asrın felaketinden sonra ışıklar yeniden yandı
Kahramanmaraş merkezli depremde en çok yıkımın olduğu Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketinin en çok hasara uğrayan ilçesi olan Antakya kent merkezi, depremden sonra enkazın kalkmasıyla bomboş araziye dönmüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kısa sürede çalışmalara başlamıştı. Depremzede vatandaşların yuvalarına kavuşmaları için gece gündüz emek veren ekiplerin çalışmalarıyla Antakya kent merkezi adeta yeni baştan inşa edildi.

Depremden önce gecekondu ve harabe evlerin olduğu Emek Mahallesi'nde; asrın inşasının ardından modern, estetik ve sağlam görünümlü yeni konutlar yapıldı. Depremin ardından enkazın kalkmasıyla çorak araziye dönen mahalle, inşa çalışmalarının ardından afetzede vatandaşlarını bekleyen sıcak yuvalara dönüştü.

"ENKAZIN KALKMASIYLA BOMBOŞ ARAZİYE DÖNMÜŞTÜ, DEVLETİMİZ GÜCÜNÜ BURADA GÖSTEREREK EVLERİMİZDE IŞIKLAR YANMAYA BAŞLADI"

Depremle birlikte boş araziye dönen mahallesinin yeniden inşa edildiğini söyleyen Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, "Cumhuriyet Caddesi üzerindeyiz ve arkamda bulunan yerde Emek Mahallesi. Deprem olduktan sonra bu mahallede hiçbir şey kalmamıştı. Binalarımızın çoğu ağır hasarlı veya yıkılmıştı.

Mahallemde de birçok can kaybı da oldu. Mahallemizde birçok yerde sadece ağaçlarımız kalmıştı. Depremden sonra mahallemiz enkazla doluydu ve sonra enkaz kaldırılmıştı. Enkazın kalkmasıyla bomboş araziye dönmüştü. Sadece sağlam kalan ağaçlarımızdı. Devletimizin gücünü burada görülmektedir.

Evlerimizin ışıkları yanmaya başladı. Allah da en kısa zamanda mahalle sakinlerimizle birlikte oturmamızı nasip etsin. İnşallah böyle acılarda yaşamayız. Bu mahalleyi deprem dümdüz boş araziye çevirdi. Devletimizin gücü o kadar güzel ki burada yapılan işler anlatmakla bitmez. Sadece görmeleri gerekiyor.

Emek Mahallesi'ne gelin bakın neler yapıldığını görün. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ederim. Depremden önce burası gecekondu ve harabe evler vardı, şimdi ise her şey yapıldı ve dört dörtlük oldu" ifadelerini kullandı.

