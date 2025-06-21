İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2025 Cumartesi / 25 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7257
  • EURO
    45,7856
  • ALTIN
    4297.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tüm mazlum coğrafyanın umudu: Terörsüz Türkiye
Güncel

Tüm mazlum coğrafyanın umudu: Terörsüz Türkiye

İstanbul'da Medya Platformu Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi'nin sonuç bildirgesi açıklandı. Kongrede, 'Terörsüz Türkiye Yüzyılı'nın bir temenni değil, ülke ve bölgeler için tarihi fırsat olduğu vurgulanırken söz konusu süreç hakkında 'Sadece bizim değil Gazze'nin ve tüm mazlum coğrafyaların da umudu olacaktır.' denildi.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 20:41 - Güncelleme:
Tüm mazlum coğrafyanın umudu: Terörsüz Türkiye
ABONE OL

FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin ardından sonuç bildirgesi, Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde Bitlis Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Medya Platformu Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Palabıyık tarafından okundu.

Bildirgede, kongrede ortaya çıkan görüşler ve halkın sesi doğrultusunda temel ilkeleri açısından "Terörsüz Türkiye Yüzyılı"nın bir temenni değil, ülke ve bölgeler için tarihi fırsat olduğu vurgulandı.

Sürecin siyaset ve partilerin ötesinde olduğu aktarılan bildirgede, milletin tamamını ilgilendiren bir meseleye herkes tarafından destek verilmesi gerektiği kaydedildi.

Bildirgede, bölge halkının "Terörsüz Türkiye" sürecini umut ve kararlılıkla sahiplendiği belirtilerek, "Bu yolda engel olmak isteyen her kim olursa olsun halk onun karşısında duracaktır. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve Diyarbakır anneleri, Terörsüz Türkiye Yüzyılı'nın yılmaz destekçileridir. Terör örgütü, amasız ve fakatsız şekilde silah bırakacak, bu süreç milletin kararlılığıyla başarıya ulaşacaktır. 50 yıla yakındır devam eden öç sosyolojisi, kin ve kan davası artık sona ermektedir." denildi.

Terörsüz Türkiye Yüzyılı'nın bir çözüm süreci olmadığı vurgulanan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Bu, FETÖ gibi yapılarla mücadelede kararlılığını göstermiş bir devletin politikasıdır ve bu mücadele sürecektir. Süreçle birlikte Gabar ve Cudi gibi bölgelerdeki enerji kaynakları sayesinde bölgesel kalkınma ve refahın önü açılacaktır. Bu yüzyıl, sabrın, umudun ve güvenin yüzyılıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde bu sürece olan toplumsal güven tamdır. Unutulmamalıdır ki iç cephenin sağlamlığı, dış cephedeki başarının anahtarıdır. Son olarak katil İsrail'in sürdürdüğü işgal ve terör politikalarına karşı durabilecek yegane güç Türkiye Cumhuriyeti'dir. Terörsüz Türkiye Yüzyılı, sadece bizim değil, Gazze'nin ve tüm mazlum coğrafyaların da umudu olacaktır."

Bildirgenin okunmasının ardından toplu dua edilip hatıra fotoğrafı çekildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.