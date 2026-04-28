Meteoroloji'nin son dakika güncel hava durumu raporuna göre, 5 gün boyunca tüm Türkiye sağanak yağmura teslim olacak. Yağışlar, yarın akşamından itibaren etkisini göstermeye başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava dalgası etkisini sürdürüyor. Çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, özellikle iç ve güney kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar öne çıkıyor.

Haftanın ilk bölümünde yağışlar daha çok İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında etkili oluyor. Perşembe günüyle birlikte sistem güç kazanıyor; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli sağanak ve fırtına riski artıyor. Cuma günü ise yağışlı hava alanını genişleterek özellikle iç ve doğu bölgelerde daha yaygın hale geliyor.

Hafta sonuna girilirken tablo değişmiyor ancak yağışın karakteri farklılaşıyor. Cumartesi günü gök gürültülü sağanaklar yer yer kuvvetlenirken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu hattında kısa süreli fırtına, yıldırım ve dolu riski dikkat çekiyor.

Pazar günü ise yağışlar daha geniş alana yayılıyor; Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu genelinde aralıklı yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklıklarında özellikle kuzey ve batı kesimlerde hissedilir düşüş yaşanıyor.

Sıcaklıklar hafta boyunca güney bölgelerde 25–28 dereceye kadar yükselirken, kuzey ve iç kesimlerde 14–22 derece aralığında seyrediyor. Yağış anlarında ani sıcaklık düşüşleri dikkat çekerken, uzmanlar ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyor.

29 Nisan Çarşamba

Yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava hakim.

İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ege ve Marmara genelinde bulutlu bir hava öne çıkarken, yer yer kısa süreli yağış geçişleri görülebilir.

Sıcaklıklar batı kesimlerde 20–24 derece, güneyde yer yer 25 dereceyi buluyor.

30 Nisan Perşembe

Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu hattında kuvvetli gök gürültülü sağanaklar dikkat çekiyor.

Marmara ve Karadeniz kıyılarında parçalı bulutlu hava sürerken, yerel yağış geçişleri görülebilir.

Güney kesimlerde sıcaklıklar 27–29 dereceye kadar yükselirken, yağış anında ani düşüşler yaşanabilir.

1 Mayıs Cuma

Yağışlı sistem yurdun büyük bölümünü etkisi altına alıyor.

İç ve doğu bölgelerde gök gürültülü sağanaklar yaygınlaşıyor.

Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağışın en sık görüleceği bölgeler arasında.

Batı bölgelerde ise yağışlar aralıklı ve daha zayıf.

Sıcaklıklar kuzeyde 14–17 dereceye kadar düşerken, güneyde 26–28 derece bandında kalıyor.

2 Mayıs Cumartesi

Hafta sonuna gök gürültülü sağanak damga vuruyor.

Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu hattında yer yer kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneyi de yağışlı sistemin etkisi altında.

Marmara ve Ege genelinde yağışlar daha zayıf ama aralıklı.

Sıcaklıklar güneyde 25–28 dereceye kadar çıkarken, iç kesimlerde 16–22 derece aralığında.

3 Mayıs Pazar

Yağışlar yurda yayılıyor, hava belirgin şekilde serinliyor.

Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu genelinde yağmur geçişleri sıklaşıyor.

Batı ve kuzey kesimlerde sıcaklık düşüyor; yer yer 12–17 derece bandı öne çıkıyor.

Güneydoğu ve Akdeniz hâlâ nispeten daha sıcak (22–25 derece), ancak sağanaklar sürüyor.

İç kesimlerin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ihtimali dikkat çekiyor.