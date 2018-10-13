Tüm Tv kanalları 13 Ekim yayın akışı bugün neler var Star Fox Atv TRT Show TV8 13 Ekim TV yayın akışı

13 Ekim TV yayın akışını araştıran vatandaşlar; "Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?TV'de bu akşam hangi diziler var? Cumartesi günü kanallarda hangi diziler var? Show Tv, Star Tv, Fox Tv, Kanal D, Atv kanallarında hangi diziler izlenecek? Hangi kanallarda hangi diziler var?" soruların yanıtlarını merak ediyor. Haftasonunu evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler için hangi kanallarda hangi dizilerin bulunduğunu sizin için hazırladığımız yayın akış listemizden öğrenebilirsiniz. 13 Ekim Cumartesi günü için Star Tv, Kanal D, Atv, Show Tv, Fox tv kanallarının yayın akışı listesini bu haberimizde derledik. Ayrıca Atv, Kanal D, FOX, TV8, TRT1, Show, Star 13 Ekim Cumartesi yayın akışında yer alan tüm programları bu hüberimiz üzerinden bulabilirsiniz. 13 Ekim Cumartesi kanallarında neler olduğu ve yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir Umut Yeter, Erkenci Kuş, Yeni Gelin, Kalk Gidelim, Bir Deli Rüzgar yeni bölümlerinde neler yaşanacağı ile ilgili detaylar haberimizde. Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor. İşte 13 Ekim Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…



BUGÜN KANALLARDA NELER VAR?



ATV Yayın Akışı 13 Ekim 2018 – Cumartesi



00:15

AĞLAMA ANNE

03:00

CENNET'İN GÖZYAŞLARI

05:00

KANATSIZ KUŞLAR

07:30

ATV' DE HAFTA SONU

10:00

CAN KIRIKLARI

12:45

TINKER BELL VE...

14:00

UÇAKLAR

15:10

AĞLAMA ANNE

18:40

ATV HABER

19:00

ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00

KİM MİLYONER OLMAK İSTER

23:15

CAN KIRIKLARI







KANAL D Yayın Akışı 13 Ekim 2018 – Cumartesi



09:45

MAGAZİN D CUMARTESİ

13:00

ARDA'NIN MUTFAĞI

14:00

ÇOCUKLAR DUYMASIN

16:15

BİR LİTRE GÖZYAŞI

18:45

KANAL D HABER HAFTA SONU

20:00

BİR UMUT YETER







KARNAVAL

14 Ekim 2018 - Pazar

01:45

BİR LİTRE GÖZYAŞI

03:45

SUNNY İLE FİL

05:15

MÜZİK ARASI

06:00

KAVAK YELLERİ



STAR TV Yayın Akışı 13 Ekim 2018 – Cumartesi



07:00

HAYAT SEVİNCE GÜZEL - FİLM

09:00

NEFES NEFESE / TKR

12:00

TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

13:00

SÖZ / TKR

16:00

UFAK TEFEK CİNAYETLER / TKR

18:45

STAR HABER

20:00

ERKENCİ KUŞ / 15



00:15

AVLU / TKR

03:00

İKİ AİLE / TKR

04:50

FAZİLET HANIM VE KIZLARI / TKR







SHOW TV Yayın Akışı 13 Ekim 2018 – Cumartesi



06:15

GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK

08:15

HAYAT GÜZELDİR

10:00

CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00

LEZZET YOLCULUĞU

14:00

GÜLPERİ

18:45

SHOW ANA HABER

20:00

YENİ GELİN





00:15

2018 AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİ

03:00

ÇUKUR

05:30

ÇOCUKTAN AL HABERİ

06:15

GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK



TRT1 Yayın Akışı 13 Ekim 2018 – Cumartesi



06:55

BENİ BÖYLE SEV

08:55

OSMANLI TOKADI

11:00

DORU

12:50

EGE'NİN HAMSİSİ

15:50

1'DE BUGÜN

16:00

ELİMİ BIRAKMA

19:00

ANA HABER

20:00

KALK GİDELİM



00:15

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"

03:25

OSMANLI TOKADI

05:40

SEN DE GİTME



TV8 Yayın Akışı 13 Ekim 2018 – Cumartesi



00:15

EMRE DORMAN İLE...

02:00

YEMEKTEYİZ

04:00

GEL KONUŞALIM

05:15

GERÇEĞİN PEŞİNDE

07:00

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR

08:30

ÇOOK YAŞA

09:45

OYNAT BAKALIM

10:45

KIZIM

13:30

HASRET

15:30

8X8

17:30

JET SOSYETE

20:00

O SES TÜRKİYE





FOX Yayın Akışı 13 Ekim 2018 – Cumartesi



06:00

AŞK YENİDEN - TEKRAR

08:30

İLKER KARAGÖZ İLE...

11:15

MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

12:00

BİZİM HİKAYE - TEKRAR

14:30

BİR DELİ RÜZGAR - TEKRAR

17:15

YAPARSIN AŞKIM - TEKRAR

19:00

FOX ANA HABER HAFTASONU

20:00

BİR DELİ RÜZGAR



00:15

TOLGSHOW - TEKRAR

02:15

İYİ YANIM - TV'DE İLK

03:30

YASAK ELMA - TEKRAR

05:45

AŞK YENİDEN - TEKRAR