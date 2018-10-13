Tüm Tv kanalları 13 Ekim yayın akışı bugün neler var Star Fox Atv TRT Show TV8 13 Ekim TV yayın akışı
13 Ekim TV yayın akışını araştıran vatandaşlar; 'Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?TV'de bu akşam hangi diziler var? Cumartesi günü kanallarda hangi diziler var? Show Tv, Star Tv, Fox Tv, Kanal D, Atv kanallarında hangi diziler izlenecek? Hangi kanallarda hangi diziler var?' soruların yanıtlarını merak ediyor. Haftasonunu evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler için hangi kanallarda hangi dizilerin bulunduğunu sizin için hazırladığımız yayın akış listemizden öğrenebilirsiniz. 13 Ekim Cumartesi günü için Star Tv, Kanal D, Atv, Show Tv, Fox tv kanallarının yayın akışı listesini bu haberimizde derledik. Ayrıca Atv, Kanal D, FOX, TV8, TRT1, Show, Star 13 Ekim Cumartesi yayın akışında yer alan tüm programları bu hüberimiz üzerinden bulabilirsiniz. 13 Ekim Cumartesi kanallarında neler olduğu ve yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir Umut Yeter, Erkenci Kuş, Yeni Gelin, Kalk Gidelim, Bir Deli Rüzgar yeni bölümlerinde neler yaşanacağı ile ilgili detaylar haberimizde. Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor. İşte 13 Ekim Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
13 Ekim TV yayın akışını araştıran vatandaşlar; "Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?TV'de bu akşam hangi diziler var? Cumartesi günü kanallarda hangi diziler var? Show Tv, Star Tv, Fox Tv, Kanal D, Atv kanallarında hangi diziler izlenecek? Hangi kanallarda hangi diziler var?" soruların yanıtlarını merak ediyor. Haftasonunu evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler için hangi kanallarda hangi dizilerin bulunduğunu sizin için hazırladığımız yayın akış listemizden öğrenebilirsiniz. 13 Ekim Cumartesi günü için Star Tv, Kanal D, Atv, Show Tv, Fox tv kanallarının yayın akışı listesini bu haberimizde derledik. Ayrıca Atv, Kanal D, FOX, TV8, TRT1, Show, Star 13 Ekim Cumartesi yayın akışında yer alan tüm programları bu hüberimiz üzerinden bulabilirsiniz. 13 Ekim Cumartesi kanallarında neler olduğu ve yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir Umut Yeter, Erkenci Kuş, Yeni Gelin, Kalk Gidelim, Bir Deli Rüzgar yeni bölümlerinde neler yaşanacağı ile ilgili detaylar haberimizde. Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finalleriyle ekranlara ara veren diziler yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladılar. Özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan televizyon keyfine eşlik eden dizilerin yeni sezon bölümleri ekranlara geliyor. İşte 13 Ekim Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
BUGÜN KANALLARDA NELER VAR?
ATV Yayın Akışı 13 Ekim 2018 – Cumartesi
00:15
AĞLAMA ANNE
03:00
CENNET'İN GÖZYAŞLARI
05:00
KANATSIZ KUŞLAR
07:30
ATV' DE HAFTA SONU
10:00
CAN KIRIKLARI
12:45
TINKER BELL VE...
14:00
UÇAKLAR
15:10
AĞLAMA ANNE
18:40
ATV HABER
19:00
ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
23:15
CAN KIRIKLARI
KANAL D Yayın Akışı 13 Ekim 2018 – Cumartesi
09:45
MAGAZİN D CUMARTESİ
13:00
ARDA'NIN MUTFAĞI
14:00
ÇOCUKLAR DUYMASIN
16:15
BİR LİTRE GÖZYAŞI
18:45
KANAL D HABER HAFTA SONU
20:00
BİR UMUT YETER
KARNAVAL
14 Ekim 2018 - Pazar
01:45
BİR LİTRE GÖZYAŞI
03:45
SUNNY İLE FİL
05:15
MÜZİK ARASI
06:00
KAVAK YELLERİ
STAR TV Yayın Akışı 13 Ekim 2018 – Cumartesi
07:00
HAYAT SEVİNCE GÜZEL - FİLM
09:00
NEFES NEFESE / TKR
12:00
TÜLİN ŞAHİN İLE MODA
13:00
SÖZ / TKR
16:00
UFAK TEFEK CİNAYETLER / TKR
18:45
STAR HABER
20:00
ERKENCİ KUŞ / 15
00:15
AVLU / TKR
03:00
İKİ AİLE / TKR
04:50
FAZİLET HANIM VE KIZLARI / TKR
SHOW TV Yayın Akışı 13 Ekim 2018 – Cumartesi
06:15
GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK
08:15
HAYAT GÜZELDİR
10:00
CUMARTESİ SÜRPRİZİ
13:00
LEZZET YOLCULUĞU
14:00
GÜLPERİ
18:45
SHOW ANA HABER
20:00
YENİ GELİN
00:15
2018 AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİ
03:00
ÇUKUR
05:30
ÇOCUKTAN AL HABERİ
06:15
GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK
TRT1 Yayın Akışı 13 Ekim 2018 – Cumartesi
06:55
BENİ BÖYLE SEV
08:55
OSMANLI TOKADI
11:00
DORU
12:50
EGE'NİN HAMSİSİ
15:50
1'DE BUGÜN
16:00
ELİMİ BIRAKMA
19:00
ANA HABER
20:00
KALK GİDELİM
00:15
PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"
03:25
OSMANLI TOKADI
05:40
SEN DE GİTME
TV8 Yayın Akışı 13 Ekim 2018 – Cumartesi
00:15
EMRE DORMAN İLE...
02:00
YEMEKTEYİZ
04:00
GEL KONUŞALIM
05:15
GERÇEĞİN PEŞİNDE
07:00
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR
08:30
ÇOOK YAŞA
09:45
OYNAT BAKALIM
10:45
KIZIM
13:30
HASRET
15:30
8X8
17:30
JET SOSYETE
20:00
O SES TÜRKİYE
FOX Yayın Akışı 13 Ekim 2018 – Cumartesi
06:00
AŞK YENİDEN - TEKRAR
08:30
İLKER KARAGÖZ İLE...
11:15
MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
12:00
BİZİM HİKAYE - TEKRAR
14:30
BİR DELİ RÜZGAR - TEKRAR
17:15
YAPARSIN AŞKIM - TEKRAR
19:00
FOX ANA HABER HAFTASONU
20:00
BİR DELİ RÜZGAR
00:15
TOLGSHOW - TEKRAR
02:15
İYİ YANIM - TV'DE İLK
03:30
YASAK ELMA - TEKRAR
05:45
AŞK YENİDEN - TEKRAR
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