15 Nisan 2020 Çarşamba 08:30 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 09:07

Tümgeneral Cihat Yaycı’nın yazdığı ve Yunanistan’ın Ege’deki karasuları genişliğini geçmişte hukuksuzca genişlettiğini ortaya koyan ‘Yunanistan’ın talepleri: Ege Sorunları: Soru ve Cevaplarla’ isimli kitabı Yunanistan’da panik yarattı.

Greekcitytimes isimli internet sitesinde yayımlanan yazıda Türkiye’nin Lozan Antlaşması’ndan kaynağını alan kıta sahanlığı hakkına rağmen uluslararası hukuku çiğneyerek Yunan adalarının hâkimiyetini talep ettiği öne sürüldü.

Yaycı kitabında Yunanistan’ın 1936 yılında tek taraflı olarak karasuları genişliğini 3 milden 6 mile çıkarttığını ve 1964 yılından itibaren de bu bölgedeki adaları silahlandırmaya başladığını yazmış ve Lozan’ın hükümlerine geri dönülmesi gerektiğini belirtmişti.

Yaycı’nın Libya ile geçtiğimiz ekim ayında imzalanan başarılı Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması’nın da mimarı olduğu belirtilen haberde Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Yunanistan’ın hala Ege ve Trakya’daki Türk topraklarında gözü olduğu paranoyasından kurtulamadığı şeklinde iftiralar da yer aldı.

150 ADACIK BİZE AİT

Cihat Yaycı’nın yeni kitabını haberleştiren Akşam Gazetesi, Türkiye’nin Ege’de 150 civarında adacık ve kayalık üzerinde Osmanlı’dan bu yana gelen hakları olduğunu duyurdu. Haberde, Yaycı’nın “Yunanistan’ın 1936’da ‘tek taraflı olarak’ karasuları genişliğini 3 milden 6 mile çıkardığını belirten Tümamiral Yaycı, “Lozan Antlaşması’nda olduğu gibi kara suları 3 mile çekilmelidir” çağrısı yer aldı.