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Tuna öğretmen yatağında ölü bulundu

Antalya'da, fen bilimleri öğretmeni Tuna Gençosman(35), annesi tarafından yatağında ölü bulundu.

  • DHA
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Acı olay bugün saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 168 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Özel bir okulda çalışan fen bilimleri öğretmeni Tuna Gençosman'ı, annesi Ümmühan Karaca uyandırmak istedi. Kızının hareketsiz yattığını fark eden anne, 112 Acil Yardım hattını aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, Gençosman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.  
 
Geçen yıl beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen Gençosman'ın ölüm haberini alan arkadaşları ve yakınları, gözyaşına boğuldu.
 
Tuna Gençosman'ın cansız bedeni, savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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