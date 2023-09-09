Tunç Soyer eline yüzüne bulaştırdı! 7 yıl geçti hala bitmedi

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Mavişehir semtinde Türkiye'nin en nitelikli opera binasının yapımını eline, yüzüne bulaştıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Paterson Köşkünde de çuvalladı. Restorasyon için 2016 ve 2019'da yapılan iki ihaleyi de CHP'den 25, 26 ve 27.dönem Ankara milletvekili Nihat Yeşil'in kardeşi Ahmet Yeşil aldı. 24 ayda bitmesi öngörülen restorasyon, aradan 84 ay geçmiş olmasına rağmen bir türlü tamamlanamadı. Bu güne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına projenin tamamlanacağı tarihe ilişkin verdiği taahhütleri yerine getiremeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bakanlık 24 ay daha ek süre tanıdı.

Yapımı yılan hikayesine dönen köşkteki restorasyon çalışmalarının 2024 yılı Nisan ayına kadar bitmesi öngörülüyor. Büyükşehir, restorasyon çalışması bittikten sonra köşkü Bakanlığa devredecek. Sabah 'ta yer alan habere göre; Çiğli Tramvayı, Mavişehir Opera Binası, Narlıdere Metrosu gibi birçok önemli projeyi zamanında tamamlayamadığı için eline yüzüne bulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1859 yılında İskoçyalı tüccar John Paterson'un Bornova'da inşa ettiği Paterson Köşkü, Restorasyon projesinde de çuvalladı. Günümüzden tam 164 yıl önce inşa edilen yapıyı kente kazandırmak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16 Şubat 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığı protokol doğrultusunda yine aynı yılın Haziran ayında restorasyon çalışmalarına başladı. O günün parasıyla 4 milyon 67 bin 945 lira bedelle Ekim Yatırım İnş. Taah. Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şirketine ihale edilen projenin 24 ayda tamamlanması öngörüldü. Fakat 38 ay geçmesine rağmen restorasyon çalışması bir türlü bitirilemedi. O süreçte yapılan keşif artışlarına rağmen iş bitmeyince Büyükşehir Belediyesi işi tasfiye etti. Durum böyle olunca Büyükşehir Belediyesi ile bakanlık arasında imzalanan işbirliği protokolü de süre dolduğu için geçerliliğini yitirdi.

24 AY EK SÜRE TANINDI AMA...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda bakanlığa başvuruda bulunarak eksik işlerin tamamlanması için 24 aylık süre uzatımı talep etti. Bu sefer işin kapsamına çevre düzenlemesi de dahil edildi. Büyükşehir'in talebi doğrultusunda Bakanlık 24 ay daha ek süre verdi. Süre, protokolün imzalandığı 12 Ekim 2018 tarihi itibariyle başlamış oldu.

İKİ FİRMA DA VEKİLİN KARDEŞİNE AİT

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarım kalan restorasyonun tamamlanması için 9 Aralık 2019'da yeniden ihale gerçekleştirdi. İlki açık ihale yöntemi ile olan ihale bu sefer davet usulü yapıldı. 7 firmanın teklif verdiği ihaleyi 13 milyon 695 bin lira bedelle Ankara merkezli Meto Yatırım İnşaat şirketi kazandı.

İKİ İHALE DE CHP'Lİ VEKİLİN KARDEŞİNE

O süreçte , ihaleyi alan şirketin 25, 26 ve 27. Dönem CHP Ankara milletvekili Nihat Yeşil'in kardeşi Ahmet Yeşil'e ait olduğunu ortaya çıktı. Haziran 2016'da tarihi köşkün restorasyonu için çıkılan ilk ihaleyi de Ahmet Yeşil'in ortağı olduğu Ekim Yatırım'ın aldığı belirlendi. Tunceli Hozat doğumlu Ahmet Yeşil'in aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hemşerisi olması dikkat çekti.

YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

İhaleyi alan yüklenici firma işi yine süresinde tamamlayamadı. Bu arada Bakanlıkça tanınan ek süre de doldu. Büyükşehir, ikinci kez süre uzatımı talebinde bulundu. Yapımı yılan hikayesine dönen köşkün restorasyonu için Bakanlık, Büyükşehir ile 25 Nisan 2022'de bir kez daha protokol imzaladı. Protokol uyarınca Büyükşehir'e 24 ay daha süre verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki yılda bitmesi öngörülen restorasyon çalışmasını aradan 7 yıl geçmiş olmasına rağmen halen daha bitirememiş olması skandal olarak nitelendirildi.

19. YÜZYIL YAŞAM KESİTİNİ SERGİLİYOR

Döneminin özgün mimari örneklerinden Paterson Köşkü'nün ilk sahibi John Paterson Leith, İskoçyalı bir tacirdi. İzmir'in 19. yüzyıl yaşam kesitini sergileyen anıtsal niteliklere sahip Paterson Köşkü, yapıldığı dönemde yüksek duvarlarla çevrili 133 dönüm büyüklüğünde bir bahçe içerisinde yer alıyordu. Arazide yarış atları, hayvan çiftlikleri, sera ve tarım alanlarıyla beraber müştemilatlar bulunuyordu. Döneminin en göz alıcı örneklerinden biri olan köşkün İngiltere'den getirilmiş şömine ve mobilyalarla süslenmiş 38 odası ve 60 kadar hizmetlisi olduğu da biliniyor. Günümüzde ise köşk 25 bin 400 metrekare alana sahip.

1960 yılına kadar konut olarak kullanılan yapı daha sonra ofis, lojman ve halı fabrikası olarak kullanıldı. 1986 yılındaki yangında ana giriş bölümleri büyük ölçüde harap oldu.