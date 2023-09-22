Tunç Soyer, Meral Akşener'i kızdıracak! Küçümsedi, Kılıçdaroğlu'na destek verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde ayrı aday çıkaracaklarını duyurmasının ardından CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de Ümit Özlale'yi aday göstermesi muhalefetin siyaset gündemini hareketlendirdi. Akşener "İzmir'i kokudan kurtaracak" diyerek Özlale'yi takdim ederken, Tunç Soyer'den konuya ilişkin açıklamalar geldi. Soyer Akşener'in Özlale hamlesini "İstanbul ve Ankara için pazarlık" olarak yorumlarken Özlale'nin kuvvetli bir aday olmadığını vurguladı. Ayrıca yerel seçimlerde ittifakın şart olmadığını söyleyen Soyer, Kılıçdaroğlu'nu da sahiplendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerde yaşanan hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nun aday olma konusunda nefsine yenildiğini söylerken Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"İSTANBUL VE ANKARA'DAN AYRI ADAY ÇIKACAĞIZ"

Diğer yandan yerel seçimlerde her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyleyen Akşener, bu iller arasında İstanbul ve Ankara'nın da olduğunun altını defalarca çizdi. İYİ Partili isimlerden bu konuda farklı açıklamalar gelirken İYİ Parti'nin ilk hamlesi İzmir'den geldi. Meral Akşener İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ümit Özlale'yi aday olarak gösterdi.

"İZMİR'İ KOKUDAN KURTARACAK"

Akşener açıklamasında "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum" ifadelerini kullandı. Akşener'in Özlale'yi aday olarak açıkladığı sırada "İzmir'i kokudan kurtaracak" ifadesini kullanması dikkat çekti.

CHP'Lİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DE ÇALIŞANLARIN YARISI BANKAMATİK MEMURU

Özlale'nin aday olarak açıklanmasının ardından son günlerde yaptığı açıklamalar akıllara geldi. Özlale, geçtiğimiz günlerde İzmirli gençlerle bir araya gelmişti. 6'lı masada yaşananların perde arkasını anlatan Ümit Özlale, 'İzmir CHP'nin kalesi' anlayışının karşılıksız olduğunu aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bankamatik memurları olduğunu iddia eden Özlale, "Bunları temizleyeceğim" dedi.

"İYİ YÖNETİLEMİYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel sayısına dikkat çeken Ümit Özlale, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personellerinin yarısının bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim. Ben daha iyi bir belediye başkanı olacağını düşündüğüm için bu işe talip oldum. 53 bin çalışanı olan şirket İzmir'in çöpünü toplamıyorsa, İzmir hala kokuyorsa daha iyi belediyecilik vardır. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyorum" dedi.

"İZMİR CHP'NİN KALESİ DEĞİL"

CHP ceket assa kazanır, 'İzmir CHP'nin kalesidir' söylemlerinin bir karşılığı olmadığına dikkat çeken Özlale, "İzmir CHP'nin kalesi değildir. İzmir hiçbir siyasi partinin kalesi olamayacak kadar kadimdir. İzmir demokratiktir, muhaliftir. Hemen inanmaz, ikna edilmeyi bekler. İzmir'e kendini sevdirmek kolay değildir" diye konuştu. İYİ Parti'den gelen bu ilk kurşunun CHP'yi köşeye sıkıştırmak için atıldığı kamuoyunda tartışılırken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaşanan süreci CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a değerlendirdi.

İşte Soyer'in açıklamalarında öne çıkanlar:

İSTANBUL VE ANKARA PAZARLIĞI İÇİN YAPTI

Tunç Soyer Akşener'in bu hamlesini İstanbul ve Ankara'da elini güçlendirmek için yaptığını ifade ederken "Asıl hikaye İstanbul ve Ankara'da. Burada sonuç alınamayacağı biliyorlar" ifadelerini kullandı. Soyer ayrıca "İstanbul ve Ankara müzakeresi için bir adım olduğunu tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖZLALE KUVVETLİ BİR ADAY DEĞİL"

Soyer, Özlale'nin adaylığını değerlendirirken "Akademisyen olarak kıymetli ama kuvvetli bir aday değil." ifadelerini kullanırken Özlale'nin kendisinin durumunu riske sokmayacağını belirtti. Yerel seçimlerde ittifakın şart olmadığını söyleyen Soyer "Belediye başkanı kiminle ittifak kurmak gerekiyorsa kurar. Onu merkez bilemez" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in adaylığını da yorumlayan Soyer "Seçimlere genel başkanla gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. 2023 seçimlerinde onun iradesi dışında çok etken vardı" ifadelerini kullanırken faturanın Kılıçdaroğlu'na kesilmesini doğru bulmadığını ifade etti.