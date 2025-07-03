İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 137'ye yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda sürdürülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SORUŞTURMA SEFERİHİSAR'A UZANDI

Sabah'ın haberine göre, Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı iken eşinin Yönetim Kurulu başkanı olduğu Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 6.593,23 m2 yüzölçümlü taşınmazı vermesi üzerine şikayet edildiği, başlatılan soruşturma kapsamında 16-20 Haziran tarihleri arasında ifadeye çağrıldığı, ancak gitmediği öğrenildi. Dosya bugün itibariyle Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildi.

Diğer bir gelişme ise eski Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında suç duyurusunda bulunan İzmir Belediye Başkanının bununla da kalmadığı; son DİSK çalışanları grevi sonrasında sendikacıları da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettiği; nihayetinde savcılık tarafından hazırlanan iddianame ile dava açıldığı öğrenildi.

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