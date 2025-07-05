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Tunç Soyer suçu arkadaşlarına attı: Onlar sorumlu!

İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ifadesinde, tüm sorumluluğu İZBETON Genel Müdürü'ne ve belediye meclisine yükledi.

HABER MERKEZİ5 Temmuz 2025 Cumartesi 08:22 - Güncelleme:
Tunç Soyer suçu arkadaşlarına attı: Onlar sorumlu!
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İzmir'de kentsel dönüşüm projelerinde ve ihalelerde yaşandığı iddia edilen yolsuzluklara ilişkin düzenlenen geniş çaplı operasyonda, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu, gözaltına alınan 139 şüpheliden emniyette işlemleri tamamlanan 118'i tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edildi.

Alınan ifadeler sonrası aralarında Soyer'in de bulunduğu 60 şüpheli tutuklanırken, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

TÜM SUÇU ARKADAŞLARINA ATTI

Tunç Soyer, savcılıktaki ifadesinde tüm suçlamaları reddederek sorumluluğu çalışma arkadaşlarına attı ve, "Bu süreç tamamen İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın sorumluluğundadır" dedi. Kooperatiflerde toplanan paraların ne şekilde harcandığını bilmediğini belirten Soyer, kooperatif yönetimlerinin faaliyetlerinden sorumlu olmadığını vurguladı.

İZBETON ile belediye arasındaki tüm sözleşmelerin meclis kararıyla yapıldığını söyleyen Soyer, "Bu süreçlerde şahsi hiçbir sorumluluğum yoktur. Belediyeyle İZBETON arasında usulsüzlük yoktur" dedi.

Soruşturma, kooperatif mağdurlarının suç duyurusuyla başlatılmıştı.

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