Tunç Soyer'den Akşener'i kızdıracak cevap: Bir kayıp olmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mart ayındaki yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağını ve üç büyükşehir dahil 81 ilin tamamında aday çıkaracaklarını açıkladı.

Akşener yaptığı açıklamada, "Mesela İzmir'de 'CHP ceketini assa seçilir' diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. Ve bize 'Ben adayım' dedi. Bugün de ben buradan ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ TUNÇ SOYER: İYİ PARTİ OLMASA DA İZMİR'DE BİR KAYIP OLMAZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İYİ Parti'nin İzmir'de Özlale'yi aday göstermesinin kendileri için 'kayıp' olmayacağını söyledi.

İzmir'de İYİ Parti ile ittifak yapılmaması halinde CHP için bir kayıp olup olmayacağına ilişkin İzgazete'den Gizem Taban'ın sorusuna yanıt veren Soyer, "İzmirlilerin çok net bir duruşu ve tercihi var. Bu duruş kolay sarsılacak bir şey değil. Ben kayıp olacağını düşünmüyorum. Hiçbir kayıp olmaz" dedi.