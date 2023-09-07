İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8004
  • EURO
    28,8281
  • ALTIN
    1653.09
  • BIST100
    8181.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tunç Soyer'den Akşener'i kızdıracak cevap: Bir kayıp olmaz
Güncel

Tunç Soyer'den Akşener'i kızdıracak cevap: Bir kayıp olmaz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti'nin İzmir'de Ümit Özlale'yi aday göstermesinin kendileri için 'kayıp' olmayacağını söyledi.

7 Eylül 2023 Perşembe 07:40 - Güncelleme:
Tunç Soyer'den Akşener'i kızdıracak cevap: Bir kayıp olmaz
ABONE OL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mart ayındaki yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağını ve üç büyükşehir dahil 81 ilin tamamında aday çıkaracaklarını açıkladı.

Akşener yaptığı açıklamada, "Mesela İzmir'de 'CHP ceketini assa seçilir' diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. Ve bize 'Ben adayım' dedi. Bugün de ben buradan ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ TUNÇ SOYER: İYİ PARTİ OLMASA DA İZMİR'DE BİR KAYIP OLMAZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İYİ Parti'nin İzmir'de Özlale'yi aday göstermesinin kendileri için 'kayıp' olmayacağını söyledi.

İzmir'de İYİ Parti ile ittifak yapılmaması halinde CHP için bir kayıp olup olmayacağına ilişkin İzgazete'den Gizem Taban'ın sorusuna yanıt veren Soyer, "İzmirlilerin çok net bir duruşu ve tercihi var. Bu duruş kolay sarsılacak bir şey değil. Ben kayıp olacağını düşünmüyorum. Hiçbir kayıp olmaz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.