Tunç Soyer'den eşine milyonluk ihale kıyağı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 137'ye yükseldi. İhale yolsuzluğu soruşturmasında 157 kişi hakında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturmada eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in yönettiği İzmir Köy-Koop'un adı geçti.

Sabah'ın haberine göre, Belediyeden bu kooperatife 8 ihalede toplam 42 milyon TL aktarıldığı belirlendi.

Ayrıca, kooperatifin satışları 2018'de 7 bin TL iken 2021'de 53 milyon TL'ye yükseldi.

Soruşturma kapsamında, 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 137 kişi gözaltına alındı.

CHP'nin eski İstanbul İl Yöneticisi İlhan Koç'un kardeşi Yılmaz Koç'un şirketi ÇEVLOG'un da usulsüz ihale aldığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

7 yılda 5.7 milyar liralık ihale kıyağı

Soruşturma İzmir'den Ankara'ya uzandı! CHP'de "aile boyu" yolsuzluk

İfadeye çağrılmasına rağmen gitmemiş