İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2025 Cuma / 9 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8424
  • EURO
    46,9955
  • ALTIN
    4283.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tunç Soyer'den eşine milyonluk ihale kıyağı

İzmir'deki yolsuzluk soruşturması genişlerken CHP'li belediyelere çöken ÇEVLOG'un ortakları kayıplara karıştı. Öte yandan, belediyeden gözaltındaki eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in başkanı olduğu kooperatife 42 milyonluk ihale verildiği ortaya çıktı.

Sabah4 Temmuz 2025 Cuma 08:33 - Güncelleme:
Tunç Soyer'den eşine milyonluk ihale kıyağı
ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 137'ye yükseldi. İhale yolsuzluğu soruşturmasında 157 kişi hakında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturmada eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in yönettiği İzmir Köy-Koop'un adı geçti.

Sabah'ın haberine göre, Belediyeden bu kooperatife 8 ihalede toplam 42 milyon TL aktarıldığı belirlendi.

Ayrıca, kooperatifin satışları 2018'de 7 bin TL iken 2021'de 53 milyon TL'ye yükseldi.

Soruşturma kapsamında, 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 137 kişi gözaltına alındı.

CHP'nin eski İstanbul İl Yöneticisi İlhan Koç'un kardeşi Yılmaz Koç'un şirketi ÇEVLOG'un da usulsüz ihale aldığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

7 yılda 5.7 milyar liralık ihale kıyağı

Soruşturma İzmir'den Ankara'ya uzandı! CHP'de "aile boyu" yolsuzluk

İfadeye çağrılmasına rağmen gitmemiş

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.