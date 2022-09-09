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Tunç Soyer'den hadsiz sözler: Osmanlı'ya hakaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in 100. yıl kutlamalarında yaptığı konuşmada hadsiz sözler sarf etti. Soyer, alenen Osmanlı'ya hakaret ederek, '100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar.' açıklamasında bulundu.

9 Eylül 2022 Cuma 23:17 - Güncelleme:
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Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı. Soyer, burada yaptığı açıklamalarda Osmanlı'yı hedef alarak skandal ifadeler kullandu.

Soyer, sosyal medyada büyük tepki çeken konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti.

  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
  • Tunç Soyer
  • izmirin kurtuluşu

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