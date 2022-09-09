Tunç Soyer'den hadsiz sözler: Osmanlı'ya hakaret etti

Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı. Soyer, burada yaptığı açıklamalarda Osmanlı'yı hedef alarak skandal ifadeler kullandu.

Soyer, sosyal medyada büyük tepki çeken konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti.