Tunç Soyer'den liyakat örneği! Sınıf arkadaşına büyük kıyak

Göreve geldiği günden bu yana belediyeye bağlı şirketlere yaptığı atamalarla kamuoyunda büyük tartışma oluşturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu sefer de Belediye Spor Kulübü Derneği'ne yaptığı atama ile gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre, Soyer, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü'nün başına kendisinin de mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nden sınıf arkadaşı Hüseyin Egeli'yi getirdi. Egeli görevi yine kendisi gibi BAL'dan mezun olan Ersan Odaman'dan devraldı.

ÖNCE YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ŞİMDİ DE BAŞKAN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ekim 2020'de Egeli'nin sahibi olduğu Ege Su Sporları Tenis İhtisas Spor Kulübü'nü, Belediye Gençlik Spor Kulübü Derneği bünyesine katmış ardından da liseden sınıf arkadaşı olan Egeli'yi kulüp yönetim kurulu üyesi yapmıştı. Belediye spor kulübü yönetimine giren Egeli, kulüp bünyesinde hizmet veren Celal Atik Spor Salonu bahçesindeki yüzme havuzunu yaz spor okullarında yüzme eğitimi alan dar gelirli ailelerin çocuklarına kapatmış, havuzu da daha önce ESTİ çatısı altında faaliyet gösteren su topu takımlarına tahsis etmişti. SABAH o süreçte yaşananları manşetine taşıyınca Soyer'in talimatı ile havuzun kapıları bir sonraki yıl dar gelirli ailelerin çocuklarına tekrar açılmıştı. Soyer göreve geldikten sonra başta büyükşehir belediyesi olmak üzere belediyeye bağlı şirketlerde çok sayıda BAL mezununa görev vermişti.