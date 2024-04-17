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Tunç Soyer'den mazot parasına 2 milyarlık arazi

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde 3.7 milyon liralık mazot borcuna karşılık Pars Petrol'e verdiği Sığacık'taki 42 bin metrekare büyüklüğündeki arazi 634 milyona icradan satışa çıktı. Turizm imarlı arazinin konut imarına dönüşmesi ile birlikte değerinin iki milyar olacağı tahmin ediliyor.

17 Nisan 2024 Çarşamba 08:42 - Güncelleme:
Tunç Soyer'den mazot parasına 2 milyarlık arazi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in, Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde, 2010-2013 yılları arasında 3.7 milyon liralık mazot borcuna mahsuben Pars Petrol'a verdiği Sığacık'ta 42 bin metrekare büyüklüğe sahip arazi icradan 634 milyona satışa çıkarıldı. Medyaradar'ın haberine göre, Seferihisar İcra Dairesi'nin satışa çıkardığı arazinin bedelinin %20 KDV'siyle 760 milyonu bulduğu görüldü.

206 KAT DEĞERLENDİ

Arazinin, Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyenin borçlarına karşılık satışa çıkarılan 12 arsadan sadece biri olduğu öğrenildi.

Pars Petrol'den 2022'den bu yana alacaklı olan bir şirket, parasını tahsil edemeyince icra davası açmıştı. 2 yıldır devam eden dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Seferihisar İcra Müdürlüğü, Pars Petrol'ün 2013'teki 3 milyon 70 bin 700 lira borcuna mahsuben aldığı söz konusu araziyi satışa çıkardı.

2013 yılından beri mazota fiyatları 14 kat artarken, Soyer'in mazot borcuna mahsuben sattığı arazi de 206 kat değerlenmiş oldu. Turizm imarlı arazinin konut imarına dönüşmesi ile birlikte değerinin iki milyar olacağı tahmin ediliyor.

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