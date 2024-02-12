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Güncel

Tunç Soyer'den Özgür Özel'e ret! Teklif bakın ne çıktı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer'e ilginç bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Ancak Soyer bu teklifi reddetti.

12 Şubat 2024 Pazartesi 10:41 - Güncelleme:
Tunç Soyer'den Özgür Özel'e ret! Teklif bakın ne çıktı?
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31 Mart'a sayılı günler kala aday belirleme sürecinde artık sona gelindi.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren CHP, yüksek oy aldığı bazı bölgelerdeki adaylarını henüz duyurmadı.

Açıklanan adaylar arasında ise en çok tartışılan bölgelerden biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer'le devam kararı almayan CHP, mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday gösterdi.

Tunç Soyer için ise parti yönetimi tarafından yeni bir formül aranmaya başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Tunç Soyer'le geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdi.

Soyer'in Özel ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

CHP'NİN YURT DIŞI DANIŞMANLIĞI TEKLİFİ

Sözcü'den Saygı Öztürk, Özgür Özel'in, CHP'nin yurt dışı politikalarını Tunç Soyer'e emanet edip aynı zamanda gönlünü almak istediğini aktardı.

Öneriyi geri çeviren Soyer görüşmede, adaylık sürecinde kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.

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