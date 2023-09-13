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Tunç Soyer'den yetki gaspı! AK Partili Dağ'dan sert tepki: İzmirlileri cezalandıran bu karardan dönülmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İZBAN'ın kullanım ücreti nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Tunç Soyer'in kararı UKOME'ye sunmadan uygulamaya koyarak yetki gaspı yaptığını belirten AK Partili Dağ, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu denli fahiş fiyat belirlemesi, acımasızlık ve fırsatçılıktır. Başına buyruk bir refleksle hareket eden ve hemşehrilerimizi adeta İzmirim Kart'ı olmadığı için cezalandıran Tunç Soyer'i, bu karardan dönmeye davet ediyoruz.' dedi.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 15:33 - Güncelleme:
Tunç Soyer'den yetki gaspı! AK Partili Dağ'dan sert tepki: İzmirlileri cezalandıran bu karardan dönülmeli
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İZBAN'ın kullanım ücreti nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Dağ, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentin en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan İZBAN'ın kullanımında kredi kartı ile temassız ödeme tutarını 55 lira olarak belirlediğini vurguladı.

AK PARTİLİ DAĞ'DAN KARARA TEPKİ

Kararın, UKOME ve İZBAN yönetimine sunulmadan yetkisi olmadığı halde sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alındığını aktaran Dağ, şunları kaydetti:

"Yetki gaspıyla alınan ve duyurusu yapılmadan Havaalanı, Alsancak ve Aliağa istasyonlarında pilot olarak uygulamaya konulan bu kararla, Aliağa-Selçuk arasında yapılacak yolculuk için ödenmesi gereken tutar, indi bindi tutarı olarak hemşehrilerimize yansıtılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu denli fahiş fiyat belirlemesi, acımasızlık ve fırsatçılıktır."

"TUNÇ SOYER'İ, BU KARARDAN DÖNMEYE DAVET EDİYORUZ"

UKOME'de görüşülmeden alınmış kararın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin dayatmacı yaklaşımını ortaya koyduğunu savunan Dağ, "Başına buyruk bir refleksle hareket eden ve hemşehrilerimizi adeta İzmirim Kart'ı olmadığı için cezalandıran Tunç Soyer'i, bu karardan dönmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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