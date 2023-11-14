İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2023 Salı / 2 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6348
  • EURO
    31,0402
  • ALTIN
    1811.15
  • BIST100
    7671.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tunç Soyer'in algı operasyonu ifşa oldu! Körfez reklamlarını bilim çökertti
Güncel

Tunç Soyer'in algı operasyonu ifşa oldu! Körfez reklamlarını bilim çökertti

İzmir Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Başkanı Tunç Soyer'in Körfez hakkındaki sahte PR'larını(reklamlarını) bilim çökertti. Körfezdeki analiz sonuçlarını paylaşan AK Partili Saygılı, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tetkik sonuçları, CHP'li Soyer'in açıklamalarını da yüzme gösterisini de yalanlayan nitelikte. Dış körfez-iç körfez farkını 4,5 yılda öğrenebilen Soyer, İzmirlileri de bundan bihaber sanıyor olmalı.' dedi.

IHA14 Kasım 2023 Salı 17:07 - Güncelleme:
Tunç Soyer'in algı operasyonu ifşa oldu! Körfez reklamlarını bilim çökertti
ABONE OL

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Körfezinin analiz sonuçlarını paylaşarak, "Körfez reklamlarını bilim çökertti" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün İzmir Körfezinden yaptığı analiz sonuçlarını paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz günlerde körfezde yüzmesine atıfta bulunan Saygılı, "Kendisini bir kez daha; Konak, Alsancak, Bayraklı ya da Çiğli'den denize girmeye davet ediyoruz. Hiç kaygılanmasınlar; bir ambulans ve sağlık ekibi mutlaka orada olacaktır" dedi.

Soyer'in körfezin temizlendiğine dair sözlerine değinen AK Partili Saygılı, "Körfez reklamlarını bilim çökertti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tetkik sonuçları, CHP'li Soyer'in açıklamalarını da yüzme gösterisini de yalanlayan nitelikte. Dış körfez-iç körfez farkını 4,5 yılda öğrenebilen Soyer, İzmirlileri de bundan bihaber sanıyor olmalı. Kendisini bir kez daha; Konak, Alsancak, Bayraklı ya da Çiğli'den denize girmeye davet ediyoruz. Hiç kaygılanmasınlar; bir ambulans ve sağlık ekibi mutlaka orada olacaktır." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.