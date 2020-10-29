Sosyal medyadan destek vermiş! Tunç Soyer'in eşinden skandal Charlie Hebdo paylaşımı

29 Ekim 2020 Perşembe 17:36 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 17:46

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in; Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) hakaret eden karikatürleri yayınlayan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya destek verdiği ortaya çıktı.

Neptün Soyer'in; fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'daki şahsi hesabından Charlie Hebdo'ya destek için derginin Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden sayısıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştığı bildirildi.

Neptün Soyer'in, yaklaşık üç sene önce paylaştığı fotoğrafı bugün sildiği öğrenildi.

CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARI CEYDA KARAN VE HİKMET ÇETİNKAYA 2'ŞER YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Sabah'ın haberine göre, öte yandan; İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi; Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürünü köşelerinde yayımlayan Cumhuriyet gazetesi yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'yı, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; yerel mahkemenin kararının onanması yönünde mütalaada bulundu.

BAŞSAVCILIK: "SANIKLARIN TEMYİZ İTİRAZLARI YERİNDE GÖRÜLMEDİ"

Başsavcılık; İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Karan ve Çetinkaya hakkında verilen ikişer yıl hapis cezası hükmünün onanması için Yargıtay 8. Daire'sine mütalaada bulunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütaalasında şöyle denildi:

"Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sanıklar müdafilerinin suçun usul ve esas yönünden ve ayrıca sübutuna ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddine.."

Yargıtay 8. Dairesi; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütaalası yönünde karar verdiği takdirde hapis cezaları kesinleşecek.

ÇETİNKAYA VE KARAN İKİŞER YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi; sanıklar Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan'ın, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan, suçun işlenme şekli, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önemi ve değeri, meydana gelen tehlikenin ağırlığı ve kasta dayalı kusurların ağırlığına göre, 3 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Sanıkların, atılı suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmelerine rağmen bu fiili işledikleri için "olası kast" mevcut olduğuna hükmeden mahkeme, cezada 1/3 oranında indirim yaparak sanıkların cezasını ikişer yıla indirdi.

CEZADA ERTELEMEYE GİDİLMEDİ

Mahkeme; sanıklara verilen cezayı, "yargılama sürecinde pişmanlık göstermeyen açıklamaları sonucunda tekrar suç işlemeyecekleri yolunda olumlu bir kanaat oluşmadığı" gerekçesiyle ertelemedi.

SOYER: "DİNDEN ÖNCE İNSANLIK"

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızı Defne Soyer'in de; fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'daki şahsi hesabından "Dinden önce insanlık" ifadeleri yazdığı ve konuya ilişkin fotoğraf paylaştığı öğrenildi.