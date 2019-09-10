Kardeşinin genel sekreter olduğu vakfa aktarılan para tartışma yarattı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin eylül ayı birinci oturumu, Başkan Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda belediye bütçesinden İzmir Turizm Tanıtım Vakfı'na 8 milyon 948 bin liranın aktarılması tartışmalara neden oldu.

"KARDEŞİNİZİN O MAKAMDA OLMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Soyer'in kardeşinin vakıfta genel sekreter olduğunu hatırlatarak, "Yapısal anlamda kardeşinizin gönüllü ya da gönülsüz ücret karşılığı ya da ücretsiz o makamda olmasını doğru bulmuyoruz. O para karşılığında sadece video hazırlanacak. Biz İzmir'in tanıtılması konusunda karşı duruş sergilemiyoruz. Biz bunun bir vakıf üzerinden yapılmasına karşıyız." şeklinde konuştu.

Soyer, meselenin kardeşi olmadığını savundu.