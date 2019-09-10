Kardeşinin genel sekreter olduğu vakfa aktarılan para tartışma yarattı

Tunç Soyer'in kardeşinin genel sekreter olduğu vakfa aktarılan para tartışmalara neden oldu
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediye bütçesinden Tunç Soyer'in kardeşinin genel sekreter olduğu İzmir Turizm Tanıtım Vakfı'na 8 milyon 948 bin liranın aktarılması tartışma yarattı.
- AA
İzmir Büyükşehir Belediyesinin eylül ayı birinci oturumu, Başkan Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.
Toplantıda belediye bütçesinden İzmir Turizm Tanıtım Vakfı'na 8 milyon 948 bin liranın aktarılması tartışmalara neden oldu.
"KARDEŞİNİZİN O MAKAMDA OLMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"
AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Soyer'in kardeşinin vakıfta genel sekreter olduğunu hatırlatarak, "Yapısal anlamda kardeşinizin gönüllü ya da gönülsüz ücret karşılığı ya da ücretsiz o makamda olmasını doğru bulmuyoruz. O para karşılığında sadece video hazırlanacak. Biz İzmir'in tanıtılması konusunda karşı duruş sergilemiyoruz. Biz bunun bir vakıf üzerinden yapılmasına karşıyız." şeklinde konuştu.
Soyer, meselenin kardeşi olmadığını savundu.
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