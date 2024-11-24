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  • Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan'a PKK soruşturması: 'Suç işlemeye teşvik'ten ev hapsi
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Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan'a PKK soruşturması: 'Suç işlemeye teşvik'ten ev hapsi

Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesinin ardından katıldığı protestolarda 'halkı suç işlemeye teşvik' suçlamasıyla gözaltına alındı. Orhan, çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

DHA24 Kasım 2024 Pazar 21:05 - Güncelleme:
Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan'a PKK soruşturması: 'Suç işlemeye teşvik'ten ev hapsi
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Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından; İçişleri Bakanlığı'nca geçici görevlendirme yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesine karşın kentte düzenlenen protestolara katılarak açıklama yapan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan hakkında da dün akşam saatlerinde gözaltı kararı çıkartıldı.

Sabah saatlerinde emniyete gelen Orhan, burada ifade vermedi ve sağlık kontrolünün yapılmasının ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından 'tutuklama talebiyle' mahkemeye sevk edilen Orhan, 'halkı suç işlemeye teşvik' suçundan yurt dışı yasağı konularak ev hapsine çarptırıldı.

  • Tunceli Belediyesi
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  • PKK soruşturması

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