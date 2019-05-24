Mahkemeden flaş 'Dersim' kararı

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Tunceli Belediyesinin, tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesine yönelik aldığı karar mahkemece durduruldu

Tunceli Belediyesinin, tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesine yönelik aldığı karar, uygulanamadan Valiliğin başvurusu üzerine Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

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7 Mayıs'ta Tunceli Belediye Meclisi, Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak seçilen ve "Komünist Başkan" olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında yapılan toplantıda belediye hizmet binasında "Tunceli" isminin kaldırılarak "Dersim" ibaresinin yazılması kararı alındı. Bu karar üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Maçoğlu'nu seçimden önce destekleyenlerin de aralarında bulunduğu ülke genelinde bir çok kişi bu duruma karşı çıkarak tepkilerini dile getirildi.
 
VALİLİK BAŞVURDU, MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDU 
 
Meclis kararının Tunceli Valiliği'ne gelmesi üzerine aynı gün valilik, Tunceli Belediye Başkanlığı'ndan "Tunceli" ibaresinin kaldırılarak "Dersim" ibaresinin yazılmasına dair karar aldığını anımsatarak söz konusu belediye meclisi kararının hukuka  ve yasal mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle  Erzincan İdare Mahkamesi'ne gönderilmesi için  Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaatta bulundu.
 Asliye Hukuk Mahkemesi'nin başvuruyu göndermesi üzerine kararı görüşen Erzincan İdare Mahkemesi, işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.
 
MAHKEME İTİRAZ İÇİN 7 GÜN SÜRE VERDİ
 
Mahkemenin kararında, "Tunceli Belediyesi hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılmasına dair dava konusu işlemin yerine getirilmesi halinde doğacak zararın kamunun menfaati ve işlemin etki alanı dikkate alındığında giderilemeyeceği, için gereken koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır. Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp, yada savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusunu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577  sayılı Kanun'un  27/5  maddesi uyarınca savunma ve ara kararına cevap verilmesi  için davalı idareye 15 gün süre tanınmasına, iş bu kararın tebliğ edilmesine,  7 gün içinde Erzurum İdare Mahkemesine  itiraz yolu açık olmaz üzere oy birliği ile karar verildi" denildi.
 

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

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