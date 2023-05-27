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Tunceli ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! 2023 Tunceli seçim sonuçları kim kazandı?

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci kez sandık başına gidecek. Vatandaşlar saat 08.00'den 17:00'ye kadar oy verme işlemini tamamlayacak. Seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Peki Tunceli seçim sonuçları kim kazandı? İşte Tunceli ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:45 - Güncelleme:
Tunceli ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! 2023 Tunceli seçim sonuçları kim kazandı?
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2023 Türkiye genel seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Tunceli seçim sonuçları 2023: Seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte sandıklar açılıp, Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları açıklanacak. Peki Tunceli ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Tunceli seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları...

2023 TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARI KİM KAZANDI?

Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Seçimde adayların Tunceli'de ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Tunceli'de yaşayan vatandaşlar, seçimlerde illerindeki seçim sonuçları detaylarını araştırıyor. Peki, 2023 seçimlerinde Tunceli'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı?

Tunceli seçim sonuçları; Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Star.com.tr'de 2023 seçim sayfasında anlık olarak yayınlanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçlarını anbean star.com.tr'de detaylı bir şekilde bulacaksınız.

TUNCELİ İKİNCİ TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre yayın organları saat 18:00'e kadar seçim hakkında yayın yapamayacak. Sandıkların kapanmasının ardından YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları basın kuruluşları tarafından paylaşılacak.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler basın kuruluşları tarafından paylaşılabilecek.

Tunceli ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

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