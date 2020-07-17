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Tunceli merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Tunceli merkezli 8 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 16:05 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 16:05
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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları ve ByLock kullandıkları belirtilen, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı şüphelilerin haklarında ifade verdiği ve kamudan ihraç edilen polis ile muvazzaf askerlerden oluşan 12 kişinin deşifresi amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, bu çerçevede Tunceli merkezli Eskişehir, Bartın, Hakkari, Bolu, Trabzon, Tekirdağ ve Mersin'deki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların polisteki işlemlerinin sürdüğü, adreslerinde bulunamayan şüphelilere yönelik çalışmanın ise devam ettiği öğrenildi.

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