  • Tunceli-Ovacık kara yolu genişletme çalışması nedeniyle 2-3 gün ulaşıma kapatılacak
Tunceli-Ovacık kara yolu genişletme çalışması nedeniyle 2-3 gün ulaşıma kapatılacak

Tunceli-Ovacık kara yolunun, kontrollü patlatma ve genişletme çalışması nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 17:02
Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli-Ovacık kara yolunda genişletme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yolun 32. kilometresinde çalışmaların yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Genişletme çalışmaları kapsamında üçüncü kontrollü patlatma 12 Mayıs günü saat 08.00'de gerçekleştirilecektir. Çalışmalar nedeniyle söz konusu yolun yapılacak temizlik çalışması nedeniyle 2 ila 3 gün kapalı kalacağı öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sürücülerin alternatif güzergah olarak Çiçekli-Demirkapı-Hozat istikametini kullanmaları istendi.

