İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2023 Cuma / 28 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6054
  • EURO
    25,8617
  • ALTIN
    1486.4
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tunceli Valiliği, Hızır Dergahı hakkındaki provokasyona yalanlama
Güncel

Tunceli Valiliği, Hızır Dergahı hakkındaki provokasyona yalanlama

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesindeki Hızır Dergahı binası duvarında bulunan 'Dergehe Xızır' yazısının güvenlik güçlerince silindiği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

AA16 Haziran 2023 Cuma 20:45 - Güncelleme:
Tunceli Valiliği, Hızır Dergahı hakkındaki provokasyona yalanlama
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Bu çerçevede konunun, Valilik tarafından araştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hızır Dergahı Derneği Başkanı'yla yapılan görüşmede, dernek binası üzerinde bulunan 'Dergehe Xızır' yazısının yanlış yazıldığı yönünde vatandaşlardan kendilerine yönelik tepkilerin olduğunu, bu sebeple 2021 yılının yaz ayları içerisinde söz konusu yazıyı dernek yönetimi olarak 'Derge Hızır' olarak değiştirdiklerini ifade etmiştir. Kamuoyunu yanıltmak, sosyal medya ve basın üzerinden kamuoyu oluşturmak üzere yapılan bu asılsız haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

  • Tunceli Valiliği
  • yalanlama
  • pülümür
  • dergehe xızır

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.