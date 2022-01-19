İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tunceli Valiliği'nden açıklama: 'Zincirsiz araçların trafiğe çıkmalarına ikinci bir duyuruya kadar müsaade edilmeyecektir.'
Güncel

Tunceli Valiliği'nden açıklama: 'Zincirsiz araçların trafiğe çıkmalarına ikinci bir duyuruya kadar müsaade edilmeyecektir.'

Tunceli Valiliği kent genelinde yoğun kar yağışının devam etmesi üzerine kentte zincirsiz olarak trafiğe çıkılmasını yasakladı.

İHA19 Ocak 2022 Çarşamba 14:04 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:04
ABONE OL
Tunceli Valiliği kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanmalar nedeni ile sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Zincirsiz trafiğe çıkan araçlar, kar lastiği olanlar da dahil kara yollarındaki buzlanma sebebiyle kayarak yolları trafiğe kapatmakta, bu durum ambulans, acil yardım araçları, ekmek dağıtım araçları ve bakım-onarım araçlarımızın hizmetlerini aksatmaktadır. Bu sebeple, il merkezimizde zincirsiz araçların trafiğe çıkmalarına ikinci bir duyuruya kadar müsaade edilmeyecektir. Lütfen kurallara uyalım, istemeden bir başka vatandaşımızın mağduriyetine sebep olmayalım" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.