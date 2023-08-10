CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik başlatılan 'değişim' hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Tunceli'ye ziyarette bulundu.

İmamoğlu'nun değişim tartışmaları devam ederken Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi ziyaret etmesi 'manidar' olarak yorumlandı.

KAMERALARI GÖRÜNCE KILIÇDAROĞLU'NU ARADI: ARADIM AMA CEVAP VERMEDİNİZ

Ziyaret sırasında kameralar önünde Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi yapan İmamoğlu, "Sayın Genel Başkanım cebinizi aradım ama cevap vermediniz." sözleriyle gündem oldu.

İMAMOĞLU'NUN TUNCELİ ZİYARETİNDE YER ALAN CHP'Lİ GÜRSEL EROL: KILIÇDAROĞLU'NUN AKRABALARI EKREM BEY'E TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır, TV 100 canlı yayınında ziyarete ilişkin dikkat çeken bir detayı paylaştı.

İddialarını İmamoğlu'nun Tunceli ziyareti sırasında yer alan CHP'li Gürsel Erol'a dayandıran Hacır, "Gürsel Erol'a dedim ki Tunceli'de İmamoğlu'na tepki var mıydı? Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli. 'Sadece 3 kişi tepki gösterdi, 'Kemal Bey varken siz baba-oğul değil miydiniz? Neden onun karşısına çıkıyorsun?' diye tepki gösterdi. Onlar da Kemal Bey'in akrabaları zaten' dedi." ifadelerini kullandı.