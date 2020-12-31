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Tunceli'de 29 bölge ‘geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli Valiliği'nce, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle kent genelindeki 29 bölgenin 15 gün süreyle ‘özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

DHA31 Aralık 2020 Perşembe 20:04 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 20:05
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Tunceli Valiliği, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez ile Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 29 kırsal bölgenin 01-16 Ocak tarihleri arasında ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada, ilan edilen bölgelerin, Tunceli merkeze bağlı Bali Deresi, Kutu Deresi, Baylık köyü bölgesi, Çığırlı Yaylası bölgesi, Karameşe bölgesi, Tapan Tepe bölgesi, Kurutlu Mahallesi bölgesi, Vezgür Tepe bölgesi, Yakacık Mahallesi bölgesi, Hozat ilçesine bağlı Ali Boğazı bölgesi, Kıran Deresi bölgesi, Beyazdağ bölgesi, Ovacık ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi bölgesi, Balkalayar bölgesi, Ali Geçidi Sırtı bölgesi, Gayrettepe, Gölan Yaylası, Mahmutkömü tepe bölgesi, Aslıca köyü bölgesi, Sincikdağı Tepe bölgesi, Doğanca Mahallesi Aktaş Deresi bölgesi, Kınıkan Tepe bölgesi, Eğerci Mahallesi bölgesi, Karadere bölgesi, Maden Deresi bölgesi, Nazımiye Hanköy Mahallesi bölgesi, Dokuzkayalar bölgesi, Tavuklu Mahallesi-Doğantaş köyü bölgesi ve Pülümür ilçesine bağlı Kızılmescit ve Altınhüseyin Köyü bölgeleri olduğu belirtildi.

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