'Tunceli'de aşı çalışmaları hastanede yatan hasta sayılarını azalttı'

AA 03 Haziran 2021 Perşembe 18:02 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 18:02

Özdemir, AA muhabirine, kentte mart başından itibaren Kovid-19 vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığını hatırlattı.

Tam kapanma sürecinin bitmesi ve kente gelen misafirlerin geri dönmesiyle vaka sayılarının tek haneli sayılara düştüğünü ifade eden Özdemir, "Günlük 5 ya da 6 vakamız çıkıyor ve vaka sayılarında çok azalma yaşadık. Bundan sonra daha da azalma bekliyoruz. Kademeli açılma süreciyle vakalarımız artabilir ama vatandaşlarımız gerekli tedbirlere uyuyor. Aşı yapsak da maske takmayı ihmal etmemek ve kurallara uymaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü tekrar kapanma sürecine girmemek için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Özdemir, kentte aşılama sayılarını çok yükseklere çıkarmayı hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan ricam çevrelerinde eşlerine, dostlarına, akrabalarına ve gördükleri kişilere aşı olup olmadıklarını sormaları. Aşı olmamışlar ise gerekli yerlere yönlendirmeliler. Gelemeyecek durumda olan yatalak ya da bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için de sağlık müdürlüğümüzün ya da kurumlarımızın numaralarına ulaşabilirler. Biz de kendilerinin yanlarına gidip ya da kendilerini kuruma getirerekten aşılamalarımıza devam edeceğiz."

Kentte 1 Haziran'dan itibaren BioNTech aşısının da vatandaşlara uygulanmaya başlandığını dile getiren Özdemir, "Vaka sayılarımızda son iki üç günde ciddi bir azalma var. Bütün ilçelerimizde ve kent merkezinde aktif vaka sayımız tek haneli rakamlara ulaşmış durumda. Hatta birkaç gündür kent merkezinde vakamız çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

- "Hastanede yatan hasta sayımızda gözle görülür biz azalma var"

Tam kapanma sürecinin, kuralların ve denetimlerin vaka sayılarının düşüşünde etkili olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Aşının bize etkisini nasıl görüyoruz, aşının bize etkisi hastanede yatan hasta sayımızda gözle görülür azalma var. Yaklaşık on günlük süreçte hastanemize hasta yatışı almadık. Hiçbir hastamız yatmadı. Yalnızca yoğun bakımımızda eskiden kalma iki hastamız var, takiplerini sürdürüyoruz. Hatta birisinden de güzel ve sevinçli bir haber aldık. Hasta yatışımızda ve vefat sayılarımızın düşüşünde aşının ciddi etkisini görüyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız en azından eylül ayına kadar aşılamalarımızı tamamlayalım. Koruma önlemlerimize devam edelim ve önlem almayı ihmal etmeyelim. Sonrasında da rahat ve huzurlu bir şekilde maskelerimizden kurtulalım."