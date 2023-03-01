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Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu çerçevesinde 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

IHA1 Mart 2023 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Asb. Üçvş. Celil Mutlu operasyonu çerçevesinde, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından; Tunceli ili Merkez ilçe Baki Deresi mevkiinde, 01 Mart tarihinde, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonu gerçekleştirildi. Bir evde PKK/KCK terör örgütü mensubunun barındığı bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda yaşanan silahlı çatışma sonucunda 1 terörist silahıyla (M-16) birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede, komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir. Ele geçen teröristin 24 Aralık 2022 tarihindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan bir terörist olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

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