Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Asb. Üçvş. Celil Mutlu operasyonu çerçevesinde, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından; Tunceli ili Merkez ilçe Baki Deresi mevkiinde, 01 Mart tarihinde, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonu gerçekleştirildi. Bir evde PKK/KCK terör örgütü mensubunun barındığı bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda yaşanan silahlı çatışma sonucunda 1 terörist silahıyla (M-16) birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede, komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir. Ele geçen teröristin 24 Aralık 2022 tarihindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan bir terörist olduğu değerlendirilmektedir" denildi.