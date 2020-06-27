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Tunceli'de, bozkır keleri görüldü

Türkiye'de, nadir görülen, yaşadığı bölgenin toprak rengiyle uyumlu olduğu için fark edilemeyen, bilimsel adı 'Trapelus lessonae' olan tombul kertenkele bozkır keleri, Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde görüldü.

DHA27 Haziran 2020 Cumartesi 15:42 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 15:42
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Türkiye'de Doğu, Güneydoğu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde, dünyada ise İran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve Azerbaycan gibi ülkelerin belli alanlarda yaşayan bozkır keleri, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Güneşdere köyünde Canan Güneş ve Yaşar Öner tarafından görüntülendi. Kertenkele türleri arasında en toplu tür olan bozkır keleri, insanları ya da tehlikeli bir durum fark ettiği sırada 3-5 metre gittikten sonra olduğu yerde hareketsiz durarak gizlenmesiyle biliniyor.

Bulunduğu bölgenin toprak rengi ile uyumlu olması nedeniyle doğada insanlar tarafından pek fark edilemeyen bozkır kelerini görüntüleyen Canan Güneş, "Arkadaşım Yaşar Öner ile birlikte nohut ekimi yapan çiftçileri ziyaret ettiğimiz sırada bozkır kelerini yol kenarında aniden fark ettik. Zaten çalıların dibine gizlenmişti. Biz önce kurbağa sandık ama yakından baktığımızda bozkır keleri olduğunu fark ettik. Fotoğrafını çektikten bir süre sonra gözden kayboldu" dedi.

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